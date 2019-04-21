Meral Akşener'den saldırıya uğrayan Kılıçdaroğlu'na ziyaret

CHP Genel Merkezi'ne gelen Ak\u015fener, K\u0131l\u0131\u00e7daro\u011flu ile makam\u0131nda g\u00f6r\u00fc\u015ft\u00fc.\nG\u00f6r\u00fc\u015fmede sald\u0131r\u0131 hakk\u0131nda bilgi alan Ak\u015fener, K\u0131l\u0131\u00e7daro\u011flu'na "ge\u00e7mi\u015f olsun" dileklerini iletti. (AA)PARTNER Yaz aylar\u0131nda sa\u011fl\u0131kl\u0131 bronzluk m\u00fcmk\u00fcn m\u00fc?Gen\u00e7 haf\u0131zlar birincilik i\u00e7in yar\u0131\u015ft\u0131Didim'de renkli Paskalya kutlamas\u0131
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