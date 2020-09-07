Meral Akşener'den Selahattin Demirtaş'ın 'kahvaltı' açıklamasına yanıt

Diyanet de Atatürk’ün kurduğu bir kurum ve başında Ali Erbaş isimli biri var. Atatürk’ün kurduğu kurumun başındaki şahıs hepimizin eleştirdiği bir isim. Buradan Erdoğan’a bir önerim var. Ne kadar şehir hastanesi varsa hepsini Ali Erbaş’a bağlasınlar, belli ki çok yetenekli bir isim.

AK Parti’nin yöneticilerinin hiçbir zaman geri adım atmadıkları tek bir konu vardır: Atatürk ve cumhuriyet değerleri.

Bu hafta zatürre aşısı oldum. Eskiden testi o kadar yaptırmıyordum ama illerden döndükten sonra test yaptırıyorum ekibimle birlikte. Biz açık havada geziyoruz, kapalı alanda toplantı yapmıyorum.

Koronada durum iyi değil. Bir kere bütün o kurallara uyuyorum, maske takıyorum, sosyal mesafeye dikkat ediyorum, dikkat etmeyenleri uyarıyorum. El teması kurmuyorum, C vitamini alıyorum. Beslenmeme dikkat ediyorum.

"BU KADAR AH ALINIR MI?"

Türkiye’de gençlerin araştırmalarda yüzde 70’ine yalını iş bulabilse yurt dışına gidebilecek. O gençler kurumlara müracaat edecekler 90 alacaklar, ama 60 alanı atayacaklar. Siz liyakatın olduğu ülkeyi gençlere sunmazsanız gençler de umudunu kesip yurt dışına giderler.

Milyonlarca gencin umuduyla oynanan bir durum. Daha vahimi var. Rektörlükte ya da belediyelerde özel kalem olarak başlıyorlar, sonra yüksek maaşlarla başka yerler terfi ediyorlar. Bu kadar ah alınır mı?

İslamiyet’in en önemli özelliği kul hakkıdır. Bunlardan Hz. Adem’in kıssasını duydunuz mu? Bunlar aynı zamanda ekonomik yolsuzluklara da neden oluyor.

"ÖĞRENCİ BAŞINA 10'AR BİN LİRA İŞLETME KREDİSİ VERİLSİN"

Eğitim konusu çok enteresan bir durum. Özel okullar ve devlet okulları var. Bunlar açılacak mı belli değil. Öğrencilerin ve velilerin sorularını yanıtlayacak bir bakan ortada yok.

Özel okullarda sektör 1 milyon 440 bin öğrenci almış. Doğrudan ve dolaylı olarak 750 bin eğitim sağlıyor. Yeni kayıtlarda yüzde 80’e varan düşüş var. Bu okullar tedbir alınmadığı durumda kapanır.

Biz ne öneriyoruz? Öğrenci başına 10’ar bin lira işletme kredisi verilmesini istiyoruz. Bir öğrencinin devlete maliyeti 1136 dolar. 10 bin lira verdiğiniz zaman devletin üzerindeki yükü de alırsınız. Ama bunu yapmayacaklar. Yapmayacaklarsa biz yapacağız inşallah. Esnaf nasıl kepenk kapatma durumundaysa aynı şey okullar için de geçerli.