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Meral Akşener'den sert sözler: Bunun takibini yapmazsam şerefsizim

10.12.2022 09:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'nin gündemine oturan 6 yaşındaki çocuğun evlendirilmesiyle ilgili İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener açıklama yaptı. Açılan davaya müdahil olacaklarını belirten Akşener, “Bunun takibini yapmazsam şerefsizim" dedi.

Meral Akşener'den sert sözler: Bunun takibini yapmazsam şerefsizim

Bir anda Türkiye’nin gündemine oturan ve ortaya çıkan detaylarıyla mide bulandıran, 6 yaşındaki kız çocuğunun evlendirilmesi olayına tepkiler çığ gibi büyüyor. İsmailağa Cemaati'ne bağlı bir vakfın kurucusunun kızının 6 yaşında evlendirilmesi ve cinsel istismara uğraması olayı ortaya çıktığı andan itibaren Türkiye’yi derinden sarstı.

"BUNUN TAKİBİNİ YAPMAZSAM ŞEREFSİZİM"

Konuyla ilgili İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den de bir açıklama geldi. Akşener, 6 yaşındaki kızın evlendirilerek çocuğun cinsel istismara uğramasına sebep olan olaya ilişkin davaya müdahil olacaklarını duyurdu. Akşener, "Bunun takibini yapmazsam şerefsizim. Biz İYİ Parti olarak sonuna kadar takip edeceğiz. Davaya İYİ Parti olarak müdahil olacağız." diye konuştu.

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