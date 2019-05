Meral Akşener'den 'Trabzon-Yunan' tartışmalarıyla ilgili sert açıklama

"Hiçbir yalan bu hakikati değiştiremez. Mesele apaçık ortadadır. 6 Mayıs, 28 Şubat'ın kopyasıdır. 6 Mayıs'ta, millet iradesi 'hack'lenmiştir. 'Milletin adamı' olarak yola çıkan zat, milletin kararını 'mundar' etmek istedi. Bunlardan her şey beklenir. Nitekim Karadeniz'in, Trabzon'un evlatlarına ettikleri lafı duyduk. AK Parti'li bir belediye başkanı, Ekrem İmamoğlu üzerinden Trabzonlulara 'Yunan' imasında bulundu. Kendisi de bir Karadenizli olan Sayın Erdoğan'dan hala ses yok. Gökyüzüne bakıp ıslık çalıyor. Madem Sayın Erdoğan susuyor, buradan ben hatırlatayım; Karadeniz, Türk'ün bayrağına bakıp çırpınandır. Karadeniz, 15'inde şehadete koşmuş 'İyi ki varsın' dediğimiz Eren Bülbül'dür. Karadeniz, Mustafa Kemal ve arkadaşlarını, Türk milletinin istiklal mücadelesini, Samsun'a taşıyandır."

'TÜRKİYE İYİ OLACAK'

İYİ Parti lideri Akşener, 23 Haziran'da yapılacak İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı seçimini anımsatarak, seçmenlere seslendi. 23 Haziran'da bir karar verileceğini belirten Akşener, şöyle konuştu:

"On binlerce kişi, belediyenin kasasından hiç çalışmadan maaş alsın mı, almasın mı? İstanbul adaletli yönetilsin mi yoksa yağmalansın mı? Hukuk ve demokrasi kazanacak. Huzur ve refah kazanacak. Şunu unutmayın; her şey iyi olursa her şey çok güzel olur. Söz veriyoruz, Türkiye iyi olacak. Her şey iyi, her şey çok güzel olacak."

