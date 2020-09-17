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Meral Akşener'den TTB Başkanı Sinan Adıyaman'a destek telefonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2020 22:33 | Son Güncelleme

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Sinan Adıyaman'ı arayarak, tüm sağlık çalışanlarına fedakarca mücadeleleri dolayısıyla teşekkür etti.

Meral Akşener'den TTB Başkanı Sinan Adıyaman'a destek telefonu

İYİ Parti'den yapılan yazılı açıklamada, Meral Akşener'in, Türk Tabipleri Birliği Başkanı Sinan Adıyaman'ı telefonla aradığı bildirildi.

Görüşmede, yeni tip koronavirüs salgınıyla ilgili gelişmeler ve sağlık çalışanlarının çalışma şartlarıyla ilgili talepleri konusunda görüş alışverişinde bulunulduğu ifade edildi.

Açıklamada, Akşener'in, Adıyaman'ın şahsında tüm sağlık çalışanlarına fedakarca mücadeleleri dolayısıyla teşekkür ettiği belirtildi.

NE OLMUŞTU?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal medya hesabından Türk Tabipleri Birliği’nin insan ve toplum sağlığı hakkında asılsız şaibe ve şüpheleri körüklediğini iddia ederek “Adında Türk bulunan Tabipleri Birliği derhal ve gecikmeksizin kapatılmalıdır. Yöneticileriyle ilgili adli işlem yapılmalıdır” çağrısında bulunmuştu. Bahçeli’nin açıklamasına Türk Tabipler Birliği üyelerinden, CHP ve İYİ Partili isimlerden tepki gelmişti.

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