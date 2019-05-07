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Meral Akşener'den YSK kararı sonrası açıklama: Millet iradesi tıkanmıştır

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.05.2019 04:40 | Son Güncelleme

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, YSK'nın verdiği İstanbul kararı sonrası açıklamalarda bulundu. Akşener, "Demokrat Parti'nin bundan tam 72 yıl önce ilan ettiği hürriyet misakı ile önü açılan millet iradesi, bugün o kahramanların adını dilinden düşürmeyen muktedirler tarafından bir kez daha tıkanmıştır" dedi.

Meral Akşener'den YSK kararı sonrası açıklama: Millet iradesi tıkanmıştır

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Yüksek Seçim Kurulu'nun İstanbul seçimlerine ilişkin verdiği yeniden seçim kararı sonrası açıklamalarda bulundu.

Akşener, "Demokrat Parti'nin bundan tam 72 yıl önce ilan ettiği hürriyet misakı ile önü açılan millet iradesi, bugün o kahramanların adını dilinden düşürmeyen muktedirler tarafından bir kez daha tıkanmıştır. Millet İttifakı olarak kendi parti kurullarımızda ve ittifak ortağımızla yapacağımız istişarelerin ardından, millet iradesine darbeye teşebbüs edenlere karşı atacağımız adımları aziz milletimizle paylaşacağız." şeklinde konuştu.

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İYİ parti Meral Akşener YSK

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