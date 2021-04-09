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Meral Akşener'den 'zevzeklik' açıklaması

09.04.2021 14:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İsmail Küçükkaya'nın canlı yayın konuğu olan Meral Akşener, bildiride imzası bulunan amirallerle ilgili neden 'zevzek' ifadesini kullandığını açıkladı. İYİ Parti lideri Akşener, "Ben bu konuyu çok da ciddiye almamamız gerektiğini ifade etmek için" dedi.

Meral Akşener'den 'zevzeklik' açıklaması

Türkiye'nin gündemine bomba gibi düşen emekli amirallerin bildirisinin yankıları sürüyor. İlk açıklamasına bildiriyle ilgili 'zevzek' yakıştırması yapan Akşener, neden bu ifadeyi kullandığını açıkladı.

Bugün de İYİ Parti lideri Meral Akşener, FOX TV'de İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat programının konuğu oldu.

Gündeme dair açıklamalarda bulunan Akşener, Küçükkaya'nın amirallerin bildirisine "Neden zevzeklik" dediğini sordu.

'ZEVZEKLİK DEMEK GEVEZELİK DEMEK'

Akşener soruya şu ifadeleri kullanarak cevap verdi;

"Bugün de diyorum ki bu bildiri yanlıştır. Bildirinin saati yanlıştır. Tavrı yanlıştır. İçinde iktidara parmak sallayacak durum yanlıştır.

Ben bu konuyu çok da ciddiye almamamız gerektiğini ifade ederek bu bildiri için zevzeklik dedim. Zevzeklik, gevezelik demektir.

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AK Parti ile mücadelenin gereği demokratik olarak siyasi zeminde sürdürülmeli.

'Recep Tayyip Erdoğan gitsin de nasıl giderse gitsin' bu görüş bana uygun değil. Ben bu tutuma karşıyım. Milli iradenin muhattabı siyasettir.

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