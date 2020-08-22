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Meral Akşener doğalgaz rezervi keşfiyle ilgili konuştu

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.08.2020 20:08 | Son Güncelleme

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, doğalgaz rezervinin keşfi ile ilgili “Hayırlı olsun. Gazın Türkiye’ye getireceği her faydada elbette çok memnun oluruz. Partiyi temsil eden bütün arkadaşlarım bu konuyu kutladılar. Tersine bir cümle sarf edilmez. Hayırlı uğurlu olsun inşallah" dedi.

Meral Akşener doğalgaz rezervi keşfiyle ilgili konuştu

Yurt gezileri kapsamında bugün Çorum’da esnafı ziyaret eden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyuna müjde olarak duyurulan doğal gaz rezervinin keşfi ile ilgili soruya, “Hayırlı olsun. İşte gaz bulundu. Gazın Türkiye’ye getireceği her faydada elbette çok memnun oluruz. Partiyi temsil eden bütün arkadaşlarım bu konuyu kutladılar. Tersine bir cümle sarf edilmez. Hayırlı uğurlu olsun inşallah” yanıtını verdi.

‘İstanbul Sözleşmesi’ hakkında da görüşlerini bildiren Akşener, “Ben İstanbul Sözleşmesi konusunda çok netim. İstanbul Sözleşmesi’ndeki ortak nokta kadının şiddet, geri kalmışlığı, ekonomide, kazançta, istihdamda eşitliğinin sağlanması, kadının güçlenmesini sağlaması dolayısıyla sözleşmenin öznesi kadın ve bunun üzerinden çıkarılan bir tartışmayı yanlış buluyorum” dedi. (DHA)

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