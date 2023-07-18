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Meral Akşener doğum gününü böyle kutladı! Hediyeler verildi, İYİ Parti Genel Merkezi'nde doğum günü pastası üfledi

18.07.2023 16:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener bugün 67 yaşına girdi. Partililer genel merkezde Akşener'e kutlama yaptı, hediyeler verildi. Akşener doğum günü pastası üfledi.

Meral Akşener doğum gününü böyle kutladı! Hediyeler verildi, İYİ Parti Genel Merkezi'nde doğum günü pastası üfledi

Meral Akşener'in doğum gününü İYİ Parti Genel Merkezi'nde partililer kutladı. İYİ Parti'nin sosyal medya hesabından kutlama anları paylaşıldı.

Paylaşımda "Cesareti, şefkati ve sevgi dolu kalbiyle her daim yolumuzu aydınlatan Genel Başkanımıza sağlıkla ve huzurla geçireceği nice yıllar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Akşener'e havlu, masa örtüsü ve seccade hediye edildi.


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Meral Akşener

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