Meral Akşener doğum gününü böyle kutladı! Hediyeler verildi, İYİ Parti Genel Merkezi'nde doğum günü pastası üfledi

Meral Akşener'in doğum gününü İYİ Parti Genel Merkezi'nde partililer kutladı. İYİ Parti'nin sosyal medya hesabından kutlama anları paylaşıldı.

Paylaşımda "Cesareti, şefkati ve sevgi dolu kalbiyle her daim yolumuzu aydınlatan Genel Başkanımıza sağlıkla ve huzurla geçireceği nice yıllar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Akşener'e havlu, masa örtüsü ve seccade hediye edildi.

Genel Merkezimizde Genel Başkanımız Sayın @meral_aksener’in doğum gününü kutladık.



Cesareti, şefkati ve sevgi dolu kalbiyle her daim yolumuzu aydınlatan Genel Başkanımıza sağlıkla ve huzurla geçireceği nice yıllar diliyoruz… pic.twitter.com/2uLVhoEvxh — İYİ Parti (@iyiparti) July 18, 2023



