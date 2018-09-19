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Meral Akşener'e büyük şok: Danışmanı Nevşehir İl Başkanı Göksel Taşçı istifa etti

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.09.2018 14:17 | Son Güncelleme

İYİ Parti'nin Kurucular Kurulu Üyesi olan ve partinin Genel Başkanı Meral Akşener'in danışmanı Nevşehir İl Başkanı Göksel Taşçı istifa ettiğini açıkladı. Taşçı, 'Kuruluş amaçlarının hayata geçirilmesi hususunda hiç bir gayret ve niyetin ortaya konulamaması sebebi ile, Kurucular Kurulu Üyeliği, Genel Başkan Danışmanlığı ve Parti Üyeliğinden istifa ediyorum' dedi.

Meral Akşener'e büyük şok: Danışmanı Nevşehir İl Başkanı Göksel Taşçı istifa etti

Yaptığı açıklamasında tüm görevlerinden ve partisinden istifa ettiğini duyuran Göksel Taşçı, "Türk Milliyetçiliği ve ülkücü fikriyatın iktidara taşınacağı umutları ve niyetleri ile kurmuş olduğumuz İYİ Parti'den, kuruluş amaçlarının hayata geçirilmesi hususunda hiç bir gayret ve niyetin ortaya konulamaması sebebi ile, Kurucular Kurulu Üyeliği, Genel Başkan Danışmanlığı ve Parti Üyeliğinden istifa ediyorum" dedi. Taşçı, açıklamasına şu şekilde devam etti: "İstifa gerekçelerim genel başkana detayları ile birlikte sunulmuştur. Ülkücü bir ailenin ferdi olarak doğdum, ülkücü olarak yaşadım ve yine ülkücü olarak Allah'ın izniyle yaşamaya devam edeceğim. Kamuoyunun bilgilerine saygılarımla arz ederim" dedi. (İHA)

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Meral Akşener İYİ parti göksel taşçı istifa

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