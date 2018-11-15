Meral Akşener'e Çavuşoğlu'ndan sürpriz telefon!

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Dışişleri Bakanlığı'nın 2019 Yılı Bütçesi'nin görüşmelerinde Ege adaları da gündeme geldi. Özellikle CHP'li milletvekilleri Yunanistan'ın bazı adaları işgale kalktığını ifade ederek, Dışişleri Bakanı'na "Ege'deki adalarla ilgili Yunanistan'ın yapmış olduğu ihlallerle silahlandırmaya karşı niçin tavır koymuyorsunuz, niçin sessiz kalıyorsunuz. Lozan'daki kazanımlarımızı kaybetmeye seyirci mi kalacaksınız?" diye sordu.

Sputnik'ten Yurdagül Şimşek'in haberine göre, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da vekillerin eleştiri ve sorularını yanıtlarken Ege adaları konusunu da değerlendirdi.

Bu konuda partilere gerekli bilgilendirmeleri yaptıklarını vurgulayan Çavuşoğlu, önceki gün de İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e de telefonda bilgi verdiğini söyledi. Çavuşoğlu, Akşener'e "Arkadaşlarımız var, değerli büyükelçilerimiz var. Size bilgi de sunarlar ve de biz sizi bilgilendirelim" dediğini anlattı.

'KARDAK KRİZİNE KADAR NE OLDUYSA OLDU'

"1996 Kardak krizine kadar ne olduysa oldu. Ondan sonrasında hiçbir iktidarın bu konularda sorumluluğu yok. Adaların hiçbirisinde fiili ve hukuki değişiklik yok" diyen Çavuşoğlu, bu konunun siyasi malzeme yapılmayacak kadar hassas olduğunu kaydetti. Çavuşoğlu, şunları söyledi: