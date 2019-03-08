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Meral Akşener Fatih'te kadınlara hitap etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.03.2019 17:22 | Son Güncelleme

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Siyaseti adaylar üzerinden, onların projeleri, çalışmaları üzerinden değerlendirin" dedi.

Meral Akşener Fatih'te kadınlara hitap etti

Murat SOLAK -Doğanay YAVUZ/İSTANBUL, (DHA) İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Siyaseti adaylar üzerinden, onların projeleri, çalışmaları üzerinden değerlendirin" dedi.
Meral Akşener, İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı'nca Fatih Kocamustafapaşa Meydanı'nda düzenlenen 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliğinde, kadınlara hitap etti. Kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutlayan Akşener, "Siyaseti adaylar üzerinden, onların projeleri, çalışmaları üzerinden değerlendirin. Siz kimi beğenirseniz hangi adayın projelerinden hizmet etme anlayışından ikna olursanız onu destekleyecekseniz elbette" dedi.

"DİĞER PARTİLERİN SEÇMENLERİNİ DE VATANSEVER, MİLLİYETÇİ OLARAK GÖRÜYORUZ"
Projelerin ve adayların hizmet anlayışı için yarıştığı bir yerel seçim olduğunu belirten Akşener, "Bu işi din-iman boyutuna taşımanın ve insanları birbirinin karşısına dikmenin en büyük beka sorunu olduğuna inanıyorum. Bunu elinizin tersiyle iteceksiniz. Biz Milliyetçi Hareket Partisi'nin seçmenini de, AK Parti seçmenini de, Cumhuriyet Halk Partisi seçmenini de, Saadet Partisi seçmenini de, elbette İYİ Parti seçmenini de, Demokrat Parti seçmenini de bu ülkenin vatan sever, milliyetçi insanları olarak görüyoruz. Dolayısıyla bir taraf hain, bir taraf terörist, bir taraf vatansever denilmesini şiddetle kınıyoruz. Bunu elinizin tersiyle iteceksiniz" şeklinde konuştu.
Akşener, daha sonra partililerle birlikte esnaf ziyaretinde bulundu.

(FOTOĞRAF)

Meral Akşener Fatih'te kadınlara hitap ettiMeral Akşener Fatih'te kadınlara hitap ettiMeral Akşener Fatih'te kadınlara hitap ettiMeral Akşener Fatih'te kadınlara hitap etti

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