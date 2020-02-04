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Meral Akşener: Gök kubbeyi alçakların başına yıkın!

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.02.2020 13:00 | Son Güncelleme

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarınca düzenlenen, 8 şehidin olduğu saldırıyla ilgili konuştu. Akşener, "Gök kubbeyi, Mehmet'imizi toprağa düşüren alçakların başına yıkın. Devlet aklı ile ve bir kez olsun iç politika hesapları yapmadan hareket edip, Türk milletinin ve devletinin gücünü gösterin" dedi.

Meral Akşener: Gök kubbeyi alçakların başına yıkın!

İYİ Parti lideri Akşener, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu. Akşener, Orta Doğu'da çirkin bir satrancın oynandığını ve Rusya ile el ele veren Suriye ordusunun, İdlib'deki Türk askerine saldırdığını kaydetti. Saldırıda 8 şehit verildiğini belirten Akşener, "Çok önemli bir noktanın altını çizmek isterim. Bakın, 2 Şubat'ta Ukrayna'dan açıklama yapılıyor; 'Türkiye Ukrayna'ya 200 milyon liralık askeri yardım yapacak' deniyor. Aynı günün gecesi, 3 Şubat'ın ilk saatlerinde, Ukrayna'yla Kırım'ın işgali nedeniyle sorunlu olan Rusya'nın kontrolündeki Suriye ordusu, Türk askerini hedef alıyor. O satrancın tarifi açık; askeri yardım yapıyor ve askeri hedef oluyoruz. Üstelik Rusya, pişkinlik edip, 'Türkiye bize çalışmalarıyla ilgili bilgi vermedi' diyor. Şimdi Sayın Erdoğan ve hükümetine düşen görev açık ve nettir. Gök kubbeyi, Mehmet'imizi toprağa düşüren alçakların başına yıkın. Devlet aklı ile ve bir kez olsun iç politika hesapları yapmadan hareket edip, Türk milletinin ve devletinin gücünü gösterin" diye konuştu.

AKŞENER: ELAZIĞ'A HARCAMAYA GEREK DUYMAMIŞLAR'

Meral Akşener, Elazığ depreminin ardından halkın 'Deprem paralarını ne yaptınız?' diye sorduğunu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da 'Harcanması gereken yere harcadık' diye yanıt verdiğini kaydederek, şunları söyledi:

"Gereken yerin neresi olduğu belli değil. Ama belli ki Elazığ'a harcamaya gerek duymamışlar. Bakın size, cep telefonuma gelen bir mesajın bir bölümünü okuyayım. 'Elazığ'da şu ana kadar incelenen 14 bin binadan 1800'ü için yıkım kararı çıktı. 78 bin incelenecek'. Allah aşkına, bu kadar mı emanet yaşıyoruz? Şimdi düşünün; 10 bin binanın yıkılma ihtimali olan bir kentteki çaresizliği düşünün. Ülkeyi ve o kenti yönetenlerin sorumluluğunu düşünün sonra da benim kardeşim, 'Deprem için toplanan paraları ne yaptınız?' diye sorunca gördüğü muameleyi düşünün."

BaşkentGaz'ın Türk Kızılayı üzerinden Ensar Vakfı'na bağışta bulunması ile ilgili tartışmaları da değerlendiren Akşener, "Biz Kızılay'ı her felakette ısıtan battaniye biliriz. Biz Kızılay'ı aç karınları doyuran, ana şefkati biliriz. Biz Kızılay'ı kötü gün dostu biliriz" dedi.

(DHA)

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İYİ Parti lideri Meral Akşener Suriye

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