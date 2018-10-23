Meral Akşener grup toplantısına Anamur muzu ile geldi

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener TBMM'de partisinin grup toplantısında konuşuyor. Akşener buradaki konuşmasında Türkiye'nin "soluk alması" için diş sıktıklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a emeklilikte yaşa takınlar üzerinden yüklenen Akşener, "Kendisi 46 yaşında emekli olmuş vatandaş talep edince suç" ifadesini kullandı.

Kürsüye getirdiği Anamur muzunu gösteren Akşener, yerli ürünlere yönelik destek için de çağrıda bulundu.

Akşener'in konuşmasından satır başları şöyle:

"Ülkemiz bir soluk alsın diye diş sıkıyoruz ama ekonomideki gelişmeler ayakta durmayı güçleştiriyor. Krizin inkarı yerini 'Döviz, enflasyon azıcık arttı' tespitine bıraktı Azıcık artmış. Daha ne olsun, ne olmasını bekliyorsunuz? Fırınlar kapanıyor, Konfederasyon başkanları ‘Binlerce firma batıyor’ diyor. İşi ciddiye almak için daha ne olmasını bekliyorlar bilmiyorum.

Hastanelerde nöbet paralarını döner sermayeleri kırpıyorlar. Ekmek bulamayan pasta mı yesin? Millet kıraathanelerinde beleş kek mi kovalayalım? Azıcık dedikleri artık milleti boğuyor. İktirdarın hazırladığı 2019 bütçesinde de bu durum devam ediyor. ÖTV’ler artıyor. Sarayın payı da üç katına çıkıyor. Günde 2 trilyon TL ile geçinmek çok zor tabi. El insaf beyler. Lafa geldi mi de ‘Milletin adamı’... Milletten alıp tek adama veriyorlar."