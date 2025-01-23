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Meral Akşener iddiası gerçek mi oluyor? Kürşad Zorlu sonrası Fatih Portakal "Kesinleşmiş. Eller sıkışılmış" diyerek duyurdu

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
23.01.2025 06:51
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Kürşad Zorlu'nun ardından sırada Meral Akşener mi var? Son günlerde Anakra kulislerinde konuşulan "Akşener, Erdoğan'ın sağ kolu olacak" iddiaları yeniden gündem oldu. Gazeteci Fatih Portakal, "Meral Akşener'in de Cumhurbaşkanı Yardımcısı olması kesinleşmiş. Eller sıkışmış. Hayırlısı olsun diyelim" derken; Zorlu'nun AK Parti'ye geçişinin de bu süreçle ilgili olduğunu savundu.

Meral Akşener iddiası gerçek mi oluyor? Kürşad Zorlu sonrası Fatih Portakal "Kesinleşmiş. Eller sıkışılmış" diyerek duyurdu

Eski İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu'nun AK Parti'ye katılması sonrası eski Genel Başkan Meral Akşener'le ilgili iddialar yeniden gündem oldu. Meral Akşener'in cumhurbaşkanı yardımcısı olacağı iddiası Ankara kulislerinde iyiden iyiye konuşulmaya başlandı. Siyaset kulislerinde herkes "Meral Akşener cumhurbaşkanı yardımcısı mı olacak?" sorusuna yanıt ararken; "Akşener, Erdoğan'ın sağ kolu olacak" iddiası neredeyse her köşe başında konuşuluyor.

FATİH PORTAKAL'DAN "MERAL AKŞENER" İDDİASI

Söz konusu iddialara bir yenisi de gazeteci Fatih Portakal'dan geldi. Kürşad Zorlu'nun AK Parti'ye katılmasını "Ne olursanız olun, duruşunuz görüşünüz önemli. Tabiki fikir alışverişinde bulunabilirsiniz. Fikirler değişebilir ama böyle 180 derece değişmemesi gerekiyor." sözleriyle değerlendiren Portakal, Akşener için ise çok net konuştu.

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Sözcü TV'deki yayında Akşener'le ilgili kulis bilgisini aktaran Portakal, şunları söyledi;

"YENİ KABİNEDE CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI OLACAK"

"İYİ Parti eski Genel Başkanı Meral Akşener'le ilgili de bir kulis bilgisi vereyim. Akşener'in Cumhurbaşkanı Yardımcısı olması kesinleşti gibi. Biliyorsunuz AK Parti'nin büyük kongresi 23 Şubat'ta. Mart'ta, yeni kabinede Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak Meral Akşener de olacak. Onun ismini duyacağız.

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"ÜNAL KARAMAN DA AK PARTİ'YE GEÇECEK"

Zaten önce çevresindeki adamları gönderdi. Önümüzdeki günlerde Ünal Karaman da geçecek. Net bir şekilde onu da sizlerle paylaşayım. Bu da işte duruşsuzluk başka bir şey değil. Yazık.

"KESİNLEŞMİŞ. ELLER SIKIŞILMIŞ. HAYIRLISI OLSUN DİYELİM"

Cevdet Yılmaz devam edecek mi etmeyecek mi? İkinci bir Cumhurbaşkanı Yardımcısı olacak mı bilmiyorum? Ama Meral Akşener'in de Cumhurbaşkanı Yardımcısı olması kesinleşmiş. Eller sıkışılmış. Hayırlısı olsun diyelim.

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Bakalım Akşener şu sözünün arkasında duracak mı? Onu da sizle paylaşmak istiyorum. Sinan Ateş'in katillerinin bulunmasıyla ilgili şöyle diyor: 'Eğer, katilleri, azmettiricileri bulmazsam namussuzum. Hesap sormazsam namussuzum. Çünkü yol olur yol. Her önüne gelen senin bıyığını yolar. Eğer buna müsaade edersem namerdim.'

Geçmiş yıllarda bu sözü söylemişti."

Meral Akşener, Erdoğan'ın yardımcısı mı olacak? Meral Akşener, Erdoğan'ın yardımcısı mı olacak?
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Sizce Meral Akşener Cumhurbaşkanı Yardımcısı olacak mı?

Olabilir, Akşener deneyimli bir lider
İhtimal vermiyorum
Ne düşüneceğimi bilemiyorum
Anahtar Kelimeler:
fatih portakal Meral Akşener
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