Meral Akşener ile Devlet Bahçeli arasındaki krizde flaş gelişme! İYİ Parti'den açıklama geldi

İYİ Parti Başkanlık Divanı'nın, 'Aziz Türk Milleti' başlığı altında yaptığı yazılı açıklamada, "Dün akşamdan bu yana, Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'in şahsında, Türk siyaseti, tarihinde örneği görülmemiş seviyesizlikte bir saldırı ile karşı karşıyadır" ifadeleri kullanıldı. İYİ Parti Başkanlık Divanı, açıklamanın devamında şunları kaydetti:

"Yaptıklarının kendisine ve 'büyüğüne' hatırlatılması karşısında söyleyecek sözü, savunacak kozu kalmayan Sayın Devlet Bahçeli sosyal medyada tehditler savurmuştur.

Büyük Türk milleti,

Yaşananlar göstermiştir ki siyasi zeminde sözün bittiği, tuzun koktuğu eşiğe gelmiş bulunuyoruz. Bir kadını tehdit etmek, bir kadının yoluna pusu atmak, gece karanlığında bir kadının kapısına adam yollamak, geçtik Türk töresini, affettirmeye pek hevesli olduğu mafyanın raconunda bile yoktur.

Türkiye'nin Erdoğan-Bahçeli ortaklığı tarafından derin bir siyasi, idari ve ekonomik krize sürüklenmesi karşısında, İYİ Parti'nin sözü ve duruşu milli vicdanda karşılık bulmuştur.