HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Meral Akşener ilk kez açıkladı: Teklifi Kılıçdaroğlu'na biz götürdük

Meral Akşener ilk kez açıkladı: Teklifi Kılıçdaroğlu'na biz götürdük

26.04.2022 12:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 31 Mart seçimlerinde ‘millet ittifakı’ olarak seçime girmenin kendi teklifleri olduğunu açıkladı. Katıldığı bir programda dikkat çeken ifadeler kullanan Akşener, “Koray bey burada, randevusunu ben aldım, partimizin teklifini Sayın Kılıçdaroğlu’na o götürdü” dedi.

Meral Akşener ilk kez açıkladı: Teklifi Kılıçdaroğlu'na biz götürdük

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 31 Mart seçimlerinde Millet İttifakı olarak seçime girmeleri için teklifi kendilerinin götürdüğünü belirterek, "31 Mart'a giderken o teklifi, o birlikteliği öneren biziz. Koray Bey burada, randevusunu ben aldım, partimizin teklifini Sayın Kılıçdaroğlu'na o götürdü. Bu sinerjiyi, bu enerjiyi bu birlikteliği, öneren ve arkasında duran biziz" diye konuştu.

AKŞENER'DEN MANSUR YAVAŞ AÇIKLAMASI

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a atılan bütün iftiraları Millet İttifakı meclis üyelerinin çalışmalarıyla silip attıklarını ifade eden Akşener, "Sosyal belediyecilik denilen meselenin, en önemlisi, ne olduğunu cümle aleme gösterdi. Dolayısıyla, şimdi çalmayınca, çaldırmayınca, israf etmeyince, ettirmeyince, yolsuzluk yapmayınca ve yaptırmayınca demek ki her türlü baskıya ve zorluğa rağmen para yetiyormuş." diye konuştu.

"ÇALMAYACAĞIZ, ÇALDIRMAYACAĞIZ"

Meral Akşener, ziyaret ettiği illerde vatandaşlar tarafından kendisine yöneltilen "Siz geldiğinizde nasıl düzelteceksiniz, kaynağı nereden bulacaksınız?" denildiğini anlatarak, şöyle devam etti:

"Ben de diyorum ki çalmayacağız, çaldırmayacağız, israf etmeyeceğiz, ettirmeyeceğiz, yolsuzluk yapmayacağız, yaptırmayacağız. Zaten buradan çıkan kaynak şu kadar eder dediğimde 'Tamam abla gerisi tamam. Anladık' diyorlar. Şimdi Türkiye'nin imkanları var, Türkiye'nin gerçekten büyük bir gücü var ama maalesef Türkiye'nin bu büyük gücü refaha, milletin refahına harcanmak yerine çarçur ediliyor. Yandaşlara veriliyor, öyle oluyor, böyle oluyor."

bbvb

"TAHMİN EDİLEMEYECEK DERECEDE KÖTÜ"

Akşener, Türkiye'nin içerisinde bulunduğu ekonomik şartların ve bu şartların getirdiği sosyal alanların tahmin edilemeyecek derecede kötü olduğunu savundu.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, sözlerini şöyle sürdürdü:

"O kadar beceriksiz bir pandemi yönetimi oldu ki, pandeminin şartlarını, kovidin yarattığı zorlukları aşmak açısından o kadar kötü bir anlayışla adımlar atıldı ki, esnafın büyük bir bölümü gerçekten kan ağladı, kan. Kafeler kan ağladı, gıda sektöründe olanlar kan ağladı. Orada iyi ki Ankara'yı Mansur başkan kazanmış ki orada işte o sosyal devletin ne olduğunu, fakirin, açın, açığın yanında olmanın ne olduğunu ve gözüne sokmadan, incitmeden, yardımcı olmadan, bu yardımcı olmanın bir hak olduğunu yani o insanın hakkı olduğunu ortaya koyarak o yardımların nasıl yapılabileceğini, yolsuzluk veya endişe yaratmadan, bir şüphe yaratmadan gerçekten direkt yardımın nasıl yapılabileceğini gösterdi."

Akşener, 2023'teki seçimlere ilişkin, "Önümüzde bir seçim var, erken veya geç, bu insanlar için çalışacağız, bu insanların hakkı ve hukuku için çalışacağız." görüşünü paylaştı.

"BU BİRLİKTELİĞİ ÖNEREN VE ARKASINDA DURAN BİZİZ"

cc

Millet İttifakı'nın kurulmasıyla ilgili konuşan Akşener, "Biz 31 Mart'a giderken o teklifi, o birlikteliği öneren biziz. Koray Bey burada, randevusunu ben aldım, partimizin teklifini Sayın Kılıçdaroğlu'na o götürdü. Dolayısıyla bugün İstanbul ellerinden gitmişse ağaların, Ankara'da işte Mansur Bey seçilmişse bu birlikteliği öneren, sadece oylarımızdan bahsetmiyorum, bakın 'Oylarımızla biz seçtirdik' dersek yanlış, herkesin oyu var ama bu sinerjiyi, bu enerjiyi, bu birlikteliği öneren ve arkasında duran biziz. Bunu da sağlayan sizsiniz." dedi.

İftar programına, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile İYİ Parti Ankara İl Başkanı Yetkin Öztürk de katılarak, birer selamlama konuşması yaptı.

(AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Devlet Bahçeli'den Süleyman Sazak açıklaması! Devlet Bahçeli'den Süleyman Sazak açıklaması!
Kritik toplantının saati belli oldu! Maske kararı...Kritik toplantının saati belli oldu! Maske kararı...
Kabine toplantısı sona erdi: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Biden'a çok sert tepkiKabine toplantısı sona erdi: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Biden'a çok sert tepki
Anahtar Kelimeler:
seçim Kemal Kılıçdaroğlu Meral Akşener

En Çok Okunan Haberler

43 yaşındaki oyuncunun mini etekli paylaşımına beğeni yağdı! "Hala taş gibi"

43 yaşındaki oyuncunun mini etekli paylaşımına beğeni yağdı! "Hala taş gibi"

Sütyensiz poz verdi! "Bal gibi"

Sütyensiz poz verdi! "Bal gibi"

Özgür Özel'in sözlerine peş peşe yanıt geldi! "Tehdit edemezsin"

Özgür Özel'in sözlerine peş peşe yanıt geldi! "Tehdit edemezsin"

Devrilen tırda sıkışan sürücüye yardım yerine yağma!

Devrilen tırda sıkışan sürücüye yardım yerine yağma!

Polise tehdit: 'Seni aldıracağım gel teke tek çıkalım!'

Polise tehdit: 'Seni aldıracağım gel teke tek çıkalım!'

6'lı masa için bomba iddia! 'İmamoğlu aday olacak...'

6'lı masa için bomba iddia! 'İmamoğlu aday olacak...'

İlginizi Çekebilir

Sosyal medya bu düğünü konuşuyor! Kedisiyle evlendi

Sosyal medya bu düğünü konuşuyor! Kedisiyle evlendi

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

En az parayı verip en yüksek özelliği isteyenler için amiral gemisi telefon önerileri

En az parayı verip en yüksek özelliği isteyenler için amiral gemisi telefon önerileri

Çin’den korkutan manzara! Çocuklar böyle götürüldü

Çin’den korkutan manzara! Çocuklar böyle götürüldü

Küvet pozuyla olay yarattı! “Kendimle sevgili olmak istiyorum”

Küvet pozuyla olay yarattı! “Kendimle sevgili olmak istiyorum”

Hem saça hem cilde iyi geliyor! En iyileri...

Hem saça hem cilde iyi geliyor! En iyileri...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.