Meral Akşener'in aklındaki seçim stratejisi başarılı olur mu?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Halk TV yayınında yaptığı açıklamada, 2023'te yapılması öngörülen Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Millet İttifakı'nın tek aday çıkarmasından yana olduğunu söyledi.

AKŞENER'İN ORTAK ADAY STRATEJİSİ

Akşener, "Ortak bir adayla gitmenin faydalı olduğuna inanıyorum" diyerek, Millet İttifakı paydaşlarının birbiriyle rekabet etmesini doğru bulmadığını kaydetti.

"Kiminle alacaksak, aday o olmalıdır" diyen Akşener, ittifak olarak masaya oturulduğunda bir noktaya varılacağını, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu konuda "son derece akılcı ve iyi niyetli davrandığını" ekledi.

HDP KENDİ ADAYINI ÇIKARTSIN

İYİ Parti lideri Akşener, HDP'nin de kendi adayını çıkarması gerektiğini savundu.

Akşener'in bu çıkışı Ankara'da kulisleri hareketlendirirken, bu stratejinin ne kadar başarılı olup olmayacağı konuşulmaya başlandı.

AKŞENER'İN PLANI BAŞARILI OLUR MU?

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan da "Akşener’in stratejisi: Biz tek adayla girelim HDP ayrı aday çıkarsın" başlıklı bugünkü yazısında Akşener'in planının ne kadar şansı olduğunu masaya yatırdı.

AMAÇ SEÇİMİ İKİNCİ TURA TAŞIMAK

İYİ Parti liderinin bu strateji ile seçimleri ikinci tura taşımak ve ikinci turda HDP seçmeninin oylarının kendilerine yönelmesini istediğini savundu.

Kağıt üzerinde bu stratejinin mantıklı geldiğini belirten Hakan, planın sahada nasıl karşılık bulacağının asıl önemli olan nokta olduğunu yazdı.

