HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Meral Akşener'in aklındaki seçim stratejisi başarılı olur mu?

Meral Akşener'in aklındaki seçim stratejisi başarılı olur mu?

07.06.2021 08:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde uygulamak istediği stratejiyi açıklamasıyla kulisler hareketlendi. Akşener'in "Biz tek adayla girelim HDP ayrı aday çıkarsın" sözleri sonrası, bu planın ne kadar başarılı olabileceği tartışılmaya başlandı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Halk TV yayınında yaptığı açıklamada, 2023'te yapılması öngörülen Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Millet İttifakı'nın tek aday çıkarmasından yana olduğunu söyledi.

AKŞENER'İN ORTAK ADAY STRATEJİSİ

Akşener, "Ortak bir adayla gitmenin faydalı olduğuna inanıyorum" diyerek, Millet İttifakı paydaşlarının birbiriyle rekabet etmesini doğru bulmadığını kaydetti.

"Kiminle alacaksak, aday o olmalıdır" diyen Akşener, ittifak olarak masaya oturulduğunda bir noktaya varılacağını, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu konuda "son derece akılcı ve iyi niyetli davrandığını" ekledi.

HDP KENDİ ADAYINI ÇIKARTSIN

İYİ Parti lideri Akşener, HDP'nin de kendi adayını çıkarması gerektiğini savundu.

Akşener'in bu çıkışı Ankara'da kulisleri hareketlendirirken, bu stratejinin ne kadar başarılı olup olmayacağı konuşulmaya başlandı.

AKŞENER'İN PLANI BAŞARILI OLUR MU?

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan da "Akşener’in stratejisi: Biz tek adayla girelim HDP ayrı aday çıkarsın" başlıklı bugünkü yazısında Akşener'in planının ne kadar şansı olduğunu masaya yatırdı.

AMAÇ SEÇİMİ İKİNCİ TURA TAŞIMAK

İYİ Parti liderinin bu strateji ile seçimleri ikinci tura taşımak ve ikinci turda HDP seçmeninin oylarının kendilerine yönelmesini istediğini savundu.

İYİ Parti lideri Akşener'den cumhurbaşkanı adaylığı açıklamasıİYİ Parti lideri Akşener'den cumhurbaşkanı adaylığı açıklaması

Kağıt üzerinde bu stratejinin mantıklı geldiğini belirten Hakan, planın sahada nasıl karşılık bulacağının asıl önemli olan nokta olduğunu yazdı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tek düşmanınız pandemi değil!Tek düşmanınız pandemi değil!
Bakan Soylu: Temmuz ayından itibaren ülkemin ekonomisi atağa kalkacakBakan Soylu: Temmuz ayından itibaren ülkemin ekonomisi atağa kalkacak
Aynı evde çalışanlar için en iyi kulaklık önerileriAynı evde çalışanlar için en iyi kulaklık önerileri
Anahtar Kelimeler:
seçim Meral Akşener İYİ Parti

En Çok Okunan Haberler

30 yıllık birikimleriyle otomobil aldılar! Kaza yapınca büyük şok yaşadılar

30 yıllık birikimleriyle otomobil aldılar! Kaza yapınca büyük şok yaşadılar

Kayıp kız eve dönüp evlendiğini söyledi, sonrası korkunç

Kayıp kız eve dönüp evlendiğini söyledi, sonrası korkunç

Veliler tepki gösterdi! Valilik'ten 'LGS' incelemesi

Veliler tepki gösterdi! Valilik'ten 'LGS' incelemesi

Bülent Serttaş'ın yeni klibinde çıplak kadınlar oynadı!

Bülent Serttaş'ın yeni klibinde çıplak kadınlar oynadı!

Olay sözler: Sana ne lan! Önce melek gibi karına...

Olay sözler: Sana ne lan! Önce melek gibi karına...

Gören polisi aradı! Ağaca asılı halde ölü bulundu

Gören polisi aradı! Ağaca asılı halde ölü bulundu

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Erdoğan'dan 'müsilaj' mesajı! "Talimat verdim" dedi ve duyurdu

Erdoğan'dan 'müsilaj' mesajı! "Talimat verdim" dedi ve duyurdu

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Bakan Soylu'dan dikkat çeken yorum: Çatlasınlar, patlasınlar

Bakan Soylu'dan dikkat çeken yorum: Çatlasınlar, patlasınlar

Şentop'tan Soylu'ya "10 bin dolar alan siyasetçi" sorusu

Şentop'tan Soylu'ya "10 bin dolar alan siyasetçi" sorusu

İstanbul'da yeni virüs endişesi: Temasta bulunmayın

İstanbul'da yeni virüs endişesi: Temasta bulunmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.