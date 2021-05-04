Meral Akşener'in cumhurbaşkanı adaylığı için aklındaki iki isim!

Gazeteci Abdulkadir Selvi, Hürriyet'teki bugünkü köşe yazısında 2023'te yapılacak olan cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin muhalefet cephesiyle ilgili dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

HEDEF ORTAK ADAY ÇIKARTMAK

Gazeteci Selvi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ilk planının Millet İttifakı olarak ortak bir aday çıkarmak olduğunu yazdı.

AKŞENER'İN AKLINDA İKİ İSİM VAR

İYİ Parti lideri Akşener'in ortak aday çıkarılması durumunda aklında iki ismin olduğunu vurgulayan Selvi, bu isimlerin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş olduğunu iddia etti.



