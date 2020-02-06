Meral Akşener'in de bulunduğu uçakta panik anları!

Dün Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na gelen, içinde İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Dikbakır ve diğer partililerin bulunduğu uçakta türbülansa girmesiyle panik yaşandı.

'PİLOT İKİ KERE İNİŞİ DENEDİ'



İYİ Partili Dikbayır, o anları katıldığı canlı yayın programında anlattı. Dikbayır, "Ankara Esenboğa Havaalanı'ndan 17.25'te İstanbul'a gelmek için havalandık. İnişe 10-15 dakika kala çok aşırı türbülans oldu. Uçağın içinde panik yaşandı. Pilot 2 kere inişi denedi ardından Ankara'ya dönüş kararı aldı. O sırada diğer uçak iniş kararı almış ve malum olay olmuş" dedi.

"Pilotumuza çok teşekkür etmek istiyorum" diyen Dikbayır, "Pilot yaptığı anonsla türbülansa gireceğimizi söyledi. Panik havasını minimize etti. 10-15 dakika türbülans yaşadık. Bir kez inişi denedi pas geçti, ikinci kez denedi. Sonra anons yaparak Ankara'ya dönüldüğünü açıkladı. Biz de Pegasus uçağı kazasını indikten sonra öğrendik" diye konuştu.

