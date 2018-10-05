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Meral Akşener'in evinin önünde gergin dakikalar!

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.10.2018 00:14 | Son Güncelleme

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in evinin önüne gelen bir grup slogan attı. Akşener, gruba sert tepki verirken MHP lideri Bahçeli'yi etiketleyip o anların videosunu sosyal medyadan paylaştı. Akşener ile Bahçeli gün içerisinde birbirlerine yönelik sert açıklamalarda bulunmuşlardı.

Meral Akşener'in evinin önünde gergin dakikalar!

MHP lideri Devlet Bahçeli gün içerisinde sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunmuş ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i eleştirmişti. Bahçeli’nin “Bu hanımefendiye son ihtarım, bölmek ve yok etmek istediğin MHP’ye karşı sinir ve sınırları ihlal eden vandal tutumuna devam edersen sonuçlarına katlanmak zorunda kalırsın. Demedi deme” sözlerine Akşener de kısa sürede cevap vermiş mesajına da adresini yazmıştı.

EVİNİN ÖNÜNE GİDİP SLOGAN ATTILAR

Akşener’in yaptığı bu açıklamadan sonra bir grup Akşener’in evinin önüne giderek slogan atmaya başladı. Akşener de gruba sert tepki gösterdi. Yaşanan o anlar kameralar tarafından da kaydedildi. Akşener daha sonra bu videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.

"YÜREĞİN YETİYORSA KENDİN GEL"

Akşener mesaja Bahçeli’yi de etiketleyerek, “Başka anaların çocukları üzerinden yiğitlik olmaz.
Yüreğin yetiyorsa kendin gel, bekleriz” ifadelerini kullandı.

İşte o paylaşım:

Akşener 'Demirden korksak trene binmezdik' dedi, Bahçeli'ye açık adres verdi!Akşener 'Demirden korksak trene binmezdik' dedi, Bahçeli'ye açık adres verdi!
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Anahtar Kelimeler:
Meral Akşener İYİ parti Devlet Bahçeli MHP

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Okuyucu Yorumları 10 yorum
bahçeli ele ayağa dusmuşsun mhp yi bitirmişsin yazıkkk
demokrasi olan ülkelerde bahçelinin bu lafından sonra gözaltına alınırdı hedef gösterdiğinden dolayı
bir seçimlik ömrünü gördük bu partinin, hala utanma yok bunlarda...
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