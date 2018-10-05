Meral Akşener'in evinin önünde gergin dakikalar!

MHP lideri Devlet Bahçeli gün içerisinde sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunmuş ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i eleştirmişti. Bahçeli’nin “Bu hanımefendiye son ihtarım, bölmek ve yok etmek istediğin MHP’ye karşı sinir ve sınırları ihlal eden vandal tutumuna devam edersen sonuçlarına katlanmak zorunda kalırsın. Demedi deme” sözlerine Akşener de kısa sürede cevap vermiş mesajına da adresini yazmıştı.
EVİNİN ÖNÜNE GİDİP SLOGAN ATTILAR
Akşener’in yaptığı bu açıklamadan sonra bir grup Akşener’in evinin önüne giderek slogan atmaya başladı. Akşener de gruba sert tepki gösterdi. Yaşanan o anlar kameralar tarafından da kaydedildi. Akşener daha sonra bu videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.
"YÜREĞİN YETİYORSA KENDİN GEL"
Akşener mesaja Bahçeli’yi de etiketleyerek, “Başka anaların çocukları üzerinden yiğitlik olmaz.
Yüreğin yetiyorsa kendin gel, bekleriz” ifadelerini kullandı.
İşte o paylaşım:
Başka anaların çocukları üzerinden yiğitlik olmaz.— Meral Akşener (@meral_aksener) 4 Ekim 2018
Yüreğin yetiyorsa kendin gel, bekleriz @dbdevletbahceli pic.twitter.com/hRTggQJUU8
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