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  4. Meral Akşener'in koronavirüs testi sonucu belli oldu

Meral Akşener'in koronavirüs testi sonucu belli oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.04.2020 11:19 | Son Güncelleme

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in pazartesi günü yaptırdığı koronavirüs testi de negatif çıktı.

Meral Akşener'in koronavirüs testi sonucu belli oldu

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 6 Nisan'da yaptığı açıklamada evinde bulunan yardımcısının koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıklamıştı. Kendisinin de test yaptırdığını sonucun negatif çıktığını belirtmişti.

İKİNCİ TEST DE NEGATİF ÇIKTI

Hürriyet'ten Gamze Kolcu'nun haberine göre Akşener'in pazartesi günü yaptırdığı ikinci testi de negatif çıktı.

EŞİ İLE BİRLİKTE KENDİSİNİ KARANTİNAYA ALMIŞTI

Akşener, yardımcısında koronavirüs çıkmasının ardından evinde kendisi ile eşini karantinaya aldığını belirtmişti.

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