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Meral Akşener'in o açıklaması CHP’de nasıl karşılandı? Kılıçdaroğlu’na yakın isim konuştu…

19.03.2022 12:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı gündemdeki yerini korumaya devam ederken İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener isimsiz cumhurbaşkanı adayı çıkaracaklarını söylemesi dikkat çekti. Kılıçdaroğlu'na yakınındakiler Akşener’in bu açıklaması için ne dedi? İşte son dakika haberinin detayları…

Meral Akşener'in o açıklaması CHP’de nasıl karşılandı? Kılıçdaroğlu’na yakın isim konuştu…

Son dakika haberleri… 2023 seçimlerinde Millet İttfakı'nın adayı merak konusu olurken, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in geçtiğimiz günlerde FOX ekranlarında yaptığı açıklamalar tartışmaları alevlendirdi.

Akşener, "Finlandiya Cumhurbaşkanı gibi adını bile bilmediğiniz derleyici toparlayıcı Bu ülkede herkesin Cumhurbaşkanı olacak bir kişiyi aday göstereceğiz" dedi.

"AKTİF SİYASETTE OLMAYAN BİRİSİ"

İsimsiz aday çıkışına ilişkin ittifakın diğer ortağının ne diyeceği merak konusu oldu. Yeni Şafak yazarı Mehmet Acet, ismini vermediği Kılıçdaroğlu'na yakın CHP'li ismin açıklamalarına bugünkü yazısında yer verdi:

"Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na yakın bir isim, Akşener’in bu öneride bulunurken kastının, bilinmeyen birisinin değil, aktif siyasette olmayan birisi olduğu görüşünü dile getirdi.

Bu, doğru bir yaklaşım gibi görünüyor.

Sonuçta cumhurbaşkanı adayı olması için sokaktan herhangi bir insanı getirip ilân etmeleri beklenmemeli.

"İKİSİ OTURUP BİRLİKTE KARAR VERECEK"

Konuştuğum CHP’li isim, bu görüşlerin dışında daha ilgi çekici bir başka şey söyledi. Dedi ki:

“Cumhurbaşkanı adayının kim olacağına Kemal Kılıçdaroğlu ile Meral Akşener, ikisi oturup birlikte karar verecek.”

Peki ama ya diğer partiler?

Konuştuğum isme göre, diğer partilerin liderleri, Kılıçdaroğlu ve Akşener ne derse mecburen kabullenmek zorunda kalacak.

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