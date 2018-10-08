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Meral Akşener'in Üsküdar'daki evine yapılan MHP baskınında ikinci perde: Eline tüküreyim!

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.10.2018 13:13 | Son Güncelleme

MHP'lilerin, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in evinin önünde gösteri yapması ile başlayan tartışma sonrasında bir de 'Eline tüküreyim' kavgası çıktı. İYİ Parti Genel Başkan yardımcısı Musavvat Dervişoğlu'nun, Üsküdar baskını sonrasında 'Aile terbiyem ve törem gereği öptüğüm o eline tüküreyim' sözleri MHP'lileri sinirlendirdi. MHP cephesinden bu sözlere art arda tepkiler geliyor...

TBMM’deki yemin töreninde MHP lideri Bahçeli’nin elini öpen İYİ Parti Genel Başkan yardımcısı Musavvat Dervişoğlu, Üsküdar baskını sonrası, ”Aile terbiyem ve törem gereği öptüğüm o eline tüküreyim” dedi. MHP’liler bu söze çok sinirlendi. Ankara Milletvekili Sadir Durmaz, ”Ben de senin kalıbına tüküreyim” açıklaması yaptı. İstanbul il yönetim kurulu üyesi Ünal Yaşaroğlu ise, ”Ben senin camış derisine dönmüş suratına tüküreyim” dedi.

Sözcü gazetesinden Deniz Ayhan'ın haberine göre Dervişoğlu, Twitter'daki mesajında, “Biz can düşmanlarımızın bile hanesinin önüne adam göndermedik. Üzerimizde hakkın var diye aile terbiyem ve törem gereği öptüğüm eline tüküreyim. Sen kardeş kavgası çıkarmaya uğraşa dur. Allah şahit olsun ki, ben senin ipliğini pazara çıkaracağım” dedi.

MADAMIN BODYGUARDI

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz ise ”Partimizde siyaset yaptığın dönemde yıllarca senin mafyatik biri olmadığını anlatmaya çalıştık ‘çakma' mafya diyorlardı da itibar etmiyor kızıyorduk, senin adamlığın da çakmaymış, Musavvat efendi, ben de senin adamlığına, kalıbına tüküreyim” paylaşımı yaptı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya da “Madam'ın bodyguardı, adilik ve çirkeflikte zirve yapmıştır. Yazıklar olsun” açıklaması yaptı. MHP Genel Başkan Yardımcısı Hidayet Vahapoğlu ise “Dün el etek öpenler bugün heriflenirken bile gülünç oluyor. Ona birileri etek giydirmediyse, öptüğü elin hatırına idi” diyerek polemiğe katıldı.

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
saraya kapıkolu olmuş milliyetçiliği ayaklar altına almış siz koyunların kalıplarına tüküreyim....
buyrun size milliyetçi geçinen güruhun gerçek yüzü...
Ne kadar gereksiz ve saçma sataşmalar... Türkiyenin işi gücü bitti sizin densizlikleri mi konuşacak?
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