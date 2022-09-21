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Meral Akşener'in ziyareti çok konuşulmuştu! Sedat Edip Bucak gündem olan iddiaya yanıt verdi

21.09.2022 13:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski DYP Milletvekili Sedat Edip Bucak, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in kendisini ziyaret etmesi sonrası 'aktif siyasete dönüyor' iddialarına yanıt verdi. Aktif siyaseti bıraktığını açıklayan Bucak, Akşener'in ziyaretiyle ilgili olarak "Sadece eski günleri yad ettik" dedi.

Meral Akşener'in ziyareti çok konuşulmuştu! Sedat Edip Bucak gündem olan iddiaya yanıt verdi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Şanlıurfa ziyaretinde Bucak aşireti lideri eski DYP Milletvekili Sedat Edip Bucak'ı ziyaret etmesi gündem olmuştu. Bu ziyaretle Bucak'ın aktif siyasete döneceği öne sürülmüştü. Akşener'in ziyaretiyle ilgili günler sonra açıklama yapan Bucak, "Meral Hanım'la sadece eski günleri yad ettik" dedi.

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"HİÇ SİYASET KONUŞMADIK"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 2 Eylül'de partisinin Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki il ve ilçe başkanlarıyla Şanlıurfa'da bir araya geldi. Akşener, kentteki temasları kapsamında Bucak Aşireti lideri, eski DYP Milletvekili Sedat Edip Bucak’ı Siverek’teki evinde ziyaret etti. Ziyaretin ardından yeniden siyasete döneceği yorumları yapılan Sedat Bucak, organik tarımla uğraştığını söyledi. 19, 20 ve 21'inci dönemde DYP Şanlıurfa milletvekili olarak TBMM'de bulunan Bucak, evinde ziyarete gelen Meral Akşener ile hiç siyaset konuşmadıklarını, sadece geçmişi yad ederek, kahve içtiklerini söyledi.

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"AKTİF SİYASETİ BIRATIM"

Siyasetten çekildiğini ve Akşener'in ziyaretinin dostane olduğunu vurgulayan Bucak, "Ben 3 dönem DYP’den milletvekili olarak siyaset yaptım. Ardından hiçbir partiden aday olmayarak, siyasetten elimi, kolumu çektim. Aktif siyaseti bıraktım. Ben kendime burada yeni bir dünya kurdum. Siverek’te kendi köyümde doğa ve bahçeyle ilgileniyorum. Bütün gün burada zamanımı geçiriyorum. Modern ve organik tarımla uğraşıyorum. Bildiğiniz gibi eski siyaset ve dava arkadaşımız Meral Akşener, bizi ziyaret etti. Bu ziyaret beni çok mutlu etti. Geçmişteki arkadaşlığımızı ve siyaseti yad ettik. Ona hep ‘Abla’ diyorum. Yaşadığım köyümdeki bahçemizi ona gezdirdim, çok sevdi burayı. Daha sonra buraya özel olarak geleceğini söyledi. Hiç güncel siyaset konularına girmedik ve konuşmadık" diye konuştu.

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Bucak, kendisi dışında kardeşlerinin siyasete girmek istemesi halinde destek vereceğini de sözlerine ekledi.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
Meral Akşener İYİ Parti bucak aşireti
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