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Meral Akşener konuşurken araya girdi! Sözleri olay yarattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.12.2018 13:42 | Son Güncelleme

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in grup toplantısında yaptığı konuşma esnasında kendisini izlemeye gelen bir vatandaşın çıkışı gündem yarattı. Akşener'in konuşmasını bölen vatandaş, 'İşletmem kapandı. Şu anda işsizim çok perişanım. Kimseye derdimi anlatamadım' dedi.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener partisinin grup toplantısındaki konuşması sırasında kendisini izleyemeye gelen bir yurttaşın isyanına tanık oldu.

Partisinin grubunda konuşan Meral Akşener, hükümetin ekonomi programını eleştirdiği sırada bir yurttaş konuşmasını bölerek "Küçük işletme sahibiyim. İşletmem kapandı. Şu anda işsizim çok perişanım. Kimseye derdimi anlatamadım. Kimseye sesimi duyuramadım. Cumhurbaşkanına 4 defa mektup yazdım sesimi duyuramadım" diye feryat etti.

İSYAN EDEN VATANDAŞIN ARDINDAN AKŞENER KONUŞTU

Meral Akşener de isyan eden yurttaşın sözlerini dinledikten sonra "Şimdi bu salonda basın mensuplarının huzurunda mektupla dilekçeyle derdinizi iletemediğiniz hem sayın cumhurbaşkanına hem ekabir hükümete şuan da iletmiş oldunuz. Bu bile bizim Meclis'te olmamızın ne kadar önemli olduğunu gösteriyor." ifadelerini kullandı.

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Meral Akşener İYİ parti

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