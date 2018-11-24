HABER

Meral Akşener: KPSS'yi kim çıkardıysa eli kırılsın

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.11.2018 20:54 | Son Güncelleme

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, KPSS'nin öğretmenler için ihanet olduğunu belirterek, "Kim çıkardıysa elleri kırılsın. Öğretmenliğin itibarsızlaştırılmasının, çeşitli iş alanlarında çalışmaya zorlanmasının, cumhuriyetin temeline dinamitin koyulma amacı taşıdığına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Meral Akşener: KPSS'yi kim çıkardıysa eli kırılsın

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Öğretmenliğin itibarsızlaştırılmasının, çeşitli iş alanlarında çalışmaya zorlanmasının, cumhuriyetin temeline dinamitin koyulma amacı taşıdığına inanıyorum." dedi.

Partisinin Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlediği programda Akşener, kendi öğrencilik yıllarını anlattı.

Akşener, şöyle konuştu:

"Bir şeyi kaybettik. Bunun taammüden yapıldığına inanıyorum. Öğretmen Okulları kaldırıldı. KPSS'nin öğretmenler için çıkarılmasını taammüden bu ülkeye bir ihanet olarak görüyorum. Kim çıkardıysa eli kırılsın. Bilerek, taammüden, önce bu ülkenin çocuklarının emanet edildiği, Atatürk’ün en önem verdiği meslek değil bir yaşam tarzı olan öğretmenliğin itibarsızlaştırılmasının, çeşitli iş alanlarında çalışmaya zorlanmasının cumhuriyetin temeline dinamitin koyulma amacını taşıdığına inanıyorum. Kalemin yerini küreğim aldı. Pazarcı öğretmen, amele öğretmen, şu öğretmen bu öğretmen… Öğretmenlik mesleğinin dışında tutulan gencecik evlatlarımız, atanamayan öğretmenler… 3 bin 600 ek gösterge… Sözleşmeli öğretmenin fikri hür vicdanı hür olabilir mi? Bütün rahatlığıyla öğrencilerine öğrendiklerini iletme imkanı olabilir mi?"

"BU PROJE BİRBİRİNİN AYNISI"

İçişleri bakanlığı yaptığı döneme de değinen Akşener, "Bugüne kadar dikkat edin PKK öncelikle hep öğretmenleri şehit etti. Oralara öğretmen gitmesin, önce korksunlar gitmesinler daha sonra da atanamayıp itibarsızlaşsınlar... Bakın bu proje birbirinin aynısı." dedi.

Maltepe Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosunun müzik dinletisi sunduğu program, Meral Akşener'in parti üye, temsilci ve öğretmenlerle toplu hatıra fotoğrafı çekimiyle son buldu.

(AA)

PARTNERTrendyol’un Efsane Günler kampanyaları ile alışveriş çok avantajlı! Trendyol’un Efsane Günler kampanyaları ile alışveriş çok avantajlı!
Gözleri görmeyen yavru köpek, açlıktan ölmek üzereyken bulunduGözleri görmeyen yavru köpek, açlıktan ölmek üzereyken bulundu
İngilizce öğretmeni Öğretmenler Günü’nde intihar ettiİngilizce öğretmeni Öğretmenler Günü’nde intihar etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Meral Akşener Öğretmenler Günü KPSS öğretmen İYİ parti

En Çok Okunan Haberler

Abdullah Gül'ün referansı ile Kılıçdaroğlu'na giden ismi açıkladı

Abdullah Gül'ün referansı ile Kılıçdaroğlu'na giden ismi açıkladı

Ünlü fast food zincirinde mide bulandıran olay!

Ünlü fast food zincirinde mide bulandıran olay!

TFF'den Hüseyin Göçek ve Halis Özkahya için tarihi karar!

TFF'den Hüseyin Göçek ve Halis Özkahya için tarihi karar!

'Deliler Fatih' filmine Almanya'da +18 sansürü

'Deliler Fatih' filmine Almanya'da +18 sansürü

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! İşte 40 ilin belediye başkan adayları (AK Parti belediye başkan adayları listesi)

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! İşte 40 ilin belediye başkan adayları (AK Parti belediye başkan adayları listesi)

'Saygı duyacaksın' diyen HDP'lilere komutanın yanıtı gündeme damga vurdu

'Saygı duyacaksın' diyen HDP'lilere komutanın yanıtı gündeme damga vurdu

İlginizi Çekebilir

'Saygı duyacaksın' diyen HDP'lilere komutanın yanıtı gündeme damga vurdu

'Saygı duyacaksın' diyen HDP'lilere komutanın yanıtı gündeme damga vurdu

Son anketlerde AK Parti'ye kötü haber

Son anketlerde AK Parti'ye kötü haber

Melih Gökçek paylaştı! Gündemi sarsacak yorum

Melih Gökçek paylaştı! Gündemi sarsacak yorum

Selahattin Demirtaş'tan yeni açıklama: Hapis cezasının onanması için baskı başladı

Selahattin Demirtaş'tan yeni açıklama: Hapis cezasının onanması için baskı başladı

Başkan adayından çok tartışılacak sözler: Yandaşlarımızı destekleyeceğiz

Başkan adayından çok tartışılacak sözler: Yandaşlarımızı destekleyeceğiz

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İngilizce öğretmeni Öğretmenler Günü’nde intihar etti

İngilizce öğretmeni Öğretmenler Günü’nde intihar etti

Seyir halindeki araçta dans eden sürücü gözaltına alındı

Seyir halindeki araçta dans eden sürücü gözaltına alındı

Melih Gökçek'ten Bahçeli'ye teşekkür

Melih Gökçek'ten Bahçeli'ye teşekkür

Dışişleri duyurdu: Suriye'de muhalif gruplar serbest bırakıldı

Dışişleri duyurdu: Suriye'de muhalif gruplar serbest bırakıldı

Demirtaş’ın avukatlarından açıklama: Her şey hükümetin bilgisi ve izniyle yapıldı

Demirtaş’ın avukatlarından açıklama: Her şey hükümetin bilgisi ve izniyle yapıldı

Bir tek o isim gelmedi! Cumhurbaşkanı Erdoğan hava muhalefeti dedi ama…

Bir tek o isim gelmedi! Cumhurbaşkanı Erdoğan hava muhalefeti dedi ama…

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.