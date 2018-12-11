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Meral Akşener: Mansur Yavaş İYİ Parti’yi tercih etmedi

POLİTİKA HABERLERİ  | 11.12.2018 19:04 | Son Güncelleme

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP ve İYİ Parti arasındaki ittifakın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak ismi geçen Mansur Yavaş ile ilgili açıklama yaptı. Akşener, Yavaş’ın İYİ Parti adaylığını tercih etmediğini söyledi.

Meral Akşener: Mansur Yavaş İYİ Parti’yi tercih etmedi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Mansur Yavaş'ın İYİ Parti'den aday olmayı reddetmesiyle ilgili olarak, “Benim sizin gibi dışarıdan takip ettiğim bir durum oldu. Konuyu basına yansıyanlardan biliyorum. Fakat Sayın Yavaş ile bugün konuştum. Evet, İYİ Parti adayı olarak -ortak aday olarak söylüyorum-, İYİ Parti adaylığını tercih etmediğini söyledi. Ben de kendisinin bu görüşüne saygı duyduğumu söyledim, başarılar diledim” dedi.

Akşener, Ankara için başka bir ismin gündeme gelip gelmediğine ilişkin soruya ve CHP Lideri Kılıçdaroğlu ile tekrar ne zaman görüşecekleri sorularına ise ‘bakacağız' yanıtını verdi.

(SÖZCÜ)

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İYİ parti Meral Akşener Ankara Mansur Yavaş yerel seçim 2019

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
ittifak Yapmak Zorundasınız Eğer CHP Koymaz ise Kusura Bakmasın Ankarayı Kazanamaz Onlarda Biliyor Kazanamayacağını 2014 Yerel Seçimlerini Hatırlayın Mansur Yavaş Sayesinde Yüzde 44 Aldı CHP Değil Bakın ismini Altını Çizerek Söylüyorum Mansur Yavaş Olduğu için ve Bir Ülkücü Olarak Söylüyorum ittifak Yapmak Zorundalar CHP VE İYİ Parti Mansur Başkanın Sonuna Kadar Arkasındayız Ve Destekliyoruz. Allahın izniyle Mansur Başkan Ankaranın Başkanı Olacak inşallah Bütün Ülkücü Kardeşlerimiz Yanında.......
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