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Meral Akşener masaya dönecek mi? Gazeteci Sevilay Yılman açıkladı... 'Gurur yapmam' dedi ve...

05.03.2023 21:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Altılı Masa'dan kalkması sonrası siyaset kulisleri hareketlendi. Peş peşe gelişmeler yaşanırken Gazeteci Sevilay Yılman'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Meral Akşener'in kendisiyle konuştuğunu söyleyen Sevilay Yılman, Akşener'in, "Eğer masa ya da Kemal Bey, milletin bu talebine (İmamoğlu ya da Yavaş) olur verirse hiç gurur yapmadan o masaya geri dönerim." ifadelerini kullandığını duyurdu.

Meral Akşener masaya dönecek mi? Gazeteci Sevilay Yılman açıkladı... 'Gurur yapmam' dedi ve...

Türkiye, Altılı Masa'nın adayının kim olacağını merak ederken, siyaset gündemi İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in açıklamalarıyla hareketlendi. Gazeteci Sevilay Yılman ise, İYİ Parti lideri Meral Akşener ile konuştuğunu ifade ederek dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte haberin detayları...

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Habertürk ekranlarında yayınlanan 'Açık ve Net' programında Gazeteci Sevilay Yılman'ın açıklamaları gündem oldu. Akşener ile görüştüğünü söyleyen Yılman, Akşener'in kendisine söylediklerini canlı yayında açıkladı.

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İşte Meral Akşener'in Yılman'a verdiği demeç:

"Olayların bu noktaya gelmesini istemezdim. Kimseyle pazarlık yapmadım. Eğer masa ya da Kemal Bey, milletin bu talebine (İmamoğlu ya da Yavaş) olur verirse hiç gurur yapmadan o masaya geri dönerim."

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Anahtar Kelimeler:
Meral Akşener Sevilay Yılman 6'lı masa

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