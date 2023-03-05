Meral Akşener masaya dönecek mi? Gazeteci Sevilay Yılman açıkladı... 'Gurur yapmam' dedi ve...

Türkiye, Altılı Masa'nın adayının kim olacağını merak ederken, siyaset gündemi İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in açıklamalarıyla hareketlendi. Gazeteci Sevilay Yılman ise, İYİ Parti lideri Meral Akşener ile konuştuğunu ifade ederek dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte haberin detayları...

Habertürk ekranlarında yayınlanan 'Açık ve Net' programında Gazeteci Sevilay Yılman'ın açıklamaları gündem oldu. Akşener ile görüştüğünü söyleyen Yılman, Akşener'in kendisine söylediklerini canlı yayında açıkladı.

İşte Meral Akşener'in Yılman'a verdiği demeç:



"Olayların bu noktaya gelmesini istemezdim. Kimseyle pazarlık yapmadım. Eğer masa ya da Kemal Bey, milletin bu talebine (İmamoğlu ya da Yavaş) olur verirse hiç gurur yapmadan o masaya geri dönerim."