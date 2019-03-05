Meral Akşener: Millet İttifakı'na oy veren seçmene 'terörist' dediler

Meral Akşener daha sonra Eğirdir ilçesine geçti. Burada partisinin seçim koordinasyon merkezini ziyaret eden Akşener, Eğirdir Belediye Başkan Adayı İYİ Partili Tuba Karaca ve beraberindeki heyetle esnaf gezisi de yaptı. Esnafın elma ikram ettiği Meral Akşener, girdiği kasaptan torununa götürmek üzere 4 kangal sucuk satın aldı. Akşener gezisine devam ederken, ilçe sakinlerinin isteği üzerine seçim koordinasyon merkezi yanında kısa konuşma yaptı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, seçim çalışmaları kapsamında Isparta'ya geldi. Dün akşam Yalvaç'a gelen ve burada konaklayan Meral Akşener, sabah Çınaraltı'nda kalabalığa seslendi. Ardından Gelendost ilçesinde partisinin seçim koordinasyon merkezinin açılışını yapan Akşener'e, Isparta Milletvekili Aylin Cesur ile Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal, İYİ Parti Isparta İl Başkanı Özgür Tandoğan, Millet İttifakı'nın Isparta Belediye Başkan Adayı İYİ Partili Gökmen Gökmenoğlu da eşlik etti.

'ALLAH AŞKINA BİRBİRİNİZİ KIRMAYIN'

Partisinin adayı Tuba Karaca'ya destek isteyen Meral Akşener, "Bu bir belediye seçimi, Allah aşkına birbirinizi kırmayın. Kim daha iyi hizmet eder yarışması olmalıdır. 1 Nisan günü birbirinize bakacaksınız. Arkadaşlığınız, dostluğunuz devam edecek. Bugün Tuba Başkana oy istemek için buradayım. Esnaf kardeşlerimden özür dilerim. Bizim partimizde demokrasi çok yüksektir. 'Gel burada konuş' dediler. Şu şekilde konuşuyorum; Tayyip Bey böyle bir şekilde konuşsun ben adımı değiştireceğim. Devlet Bey gelsin böyle konuşsun, adımı değiştiririm" dedi.

MİKROFONU ARIZA YAPTI

Akşener daha sonra Isparta'ya geçti. Meral Akşener, Millet İttifakı Isparta Belediye Başkan Adayı Gökmen Gökmenoğlu'nun Sanayi Mahallesi'ndeki seçim koordinasyon merkezi önünde kendisini bekleyen partililere otobüs üzerinden seslendi. Konuşmaya başladığı sırada elindeki mikrofonun sık sık arıza vermesi üzerine Akşener, "Biz mikrofonumuzun kesilmesine alışkınız. Olsun, Isparta'ya geldiğimizde bize meydan vermediler, küçücük bir salonda da konuşmaya alışkınız" ifadelerini kullandı.