Meral Akşener o geceyi anlattı: Talimatla geldiler

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "tehditler karşısında korkmadığını ve sinmediğini" söyledi.

Sözcü'den Saygı Öztürk'e konuşan Akşener, "O gece kafa eğseydim, bu siyasiler için yol olurdu. Bu Erdoğan için de geçerlidir. Devran döner aynı şey ona da olur" ifadelerini kullandı.



