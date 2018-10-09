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Meral Akşener o geceyi anlattı: Talimatla geldiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2018 04:57 | Son Güncelleme

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "MHP'lilerin evini basmaya talimatla geldiğini" savundu. Sonrası için "Ne yazık ki; her zaman olduğu gibi sahip çıkılmadı. Bu insanları ortada bırakıverdiler" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "tehditler karşısında korkmadığını ve sinmediğini" söyledi.

Sözcü'den Saygı Öztürk'e konuşan Akşener, "O gece kafa eğseydim, bu siyasiler için yol olurdu. Bu Erdoğan için de geçerlidir. Devran döner aynı şey ona da olur" ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Meral Akşener İYİ parti MHP

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