Meral Akşener: Olayı buraya getiren kullanılan dildir

Mehmet CANDAN- Cemil SEVAL/MANİSA, (DHA)- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Yeni Zelanda'da camilere düzenlenen saldırıyı kınayarak, "Terör öyle bir şeydir ki; bir gün gelir, seni bulur. Bundan kaçınmak gerektiğini söylüyorum ve yabancı liderlere çağrıda bulunulması gerektiğini ve takibinin yapılması gerektiğini düşünüyorum. Olayı buraya getiren kullanılan dildir" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, dün Manisa'nın Turgutlu, Salihli, Sarıgöl ve Alaşehir ilçelerinde yaptığı mitinglerin ardından geceyi kentte geçirdi. Bu sabah konakladığı otelden ayrılan Akşener, Manisa'nın merkez ilçeleri Yunusemre ve Şehzadeler'i parti otobüsüyle gezdi. Akşener, Mimar Sinan Bulvarı üzerinden İzmir Caddesi ile Kuyucumlar Çarşı'sına geçerek 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na gelip parti otobüsünden vatandaşları selamladı. Akşener burada Millet İttifakı'nın Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Orkun Şıktaşlı, Şehzadeler Belediye Başkan Adayı İsa Özdemir ve Yunusemre Belediye Başkan Adayı Kürşad Mithat Özkan'ı halka tanıttı. Partisinin meydandaki seçim standını ziyaret eden Akşener'e vatandaşlar ilgi gösterdi.