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Meral Akşener oyunu kullandı: Aldığımız bilgilere göre çok yüksek oranda katılım olacak

SEÇİM HABERLERİ  | 23.06.2019 13:50 | Son Güncelleme

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, oyunu Üsküdar'da kullandı. Burada bir açıklama yapan Akşener, " Keşke 31 Mart’ta yapılan seçimler yenilenmeseydi ama madem yenilendi biz de gelip vatandaşlık görevimizi yerine getirdik. Sabahtan beri aldığımız bilgilere göre çok yüksek oranda katılım olacak." diye konuştu.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, eşi ile birlikte yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri için oy kullanacağı Beylerbeyi’ndeki Hacı Sabancı Anadolu Lisesine geldi.

Okul bahçesinde partililer tarafından karşılanan Akşener, “2132” numaralı sandığın bulunduğu sınıfa girerek, sandık görevlileriyle selamlaştı. Gerekli kontrollerin yapılması için kimliğini sandık görevlilerine verdikten sonra oy pusulası ile zarfını alan Akşener, kabine geçerek oyunu kullandı.

SEÇİME KATILIM ORANI!

Seçimlerin İstanbul için hayırlı olmasını temenni eden Akşener, “Keşke 31 Mart’ta yapılan seçimler yenilenmeseydi ama madem yenilendi biz de gelip vatandaşlık görevimizi yerine getirdik. Sabahtan beri aldığımız bilgilere göre çok yüksek oranda katılım olacak.” diye konuştu. Bir gazetecinin “Seçim sonuçlarını nerede takip edeceksiniz?” sorusu üzerine Akşener, “İstanbul İl Başkanlığında takip edeceğim.” dedi.

(AA)

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