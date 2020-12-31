Meral Akşener: Reforma ihtiyaç var ama bunun yapılabileceğine ümidimiz yok

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yılbaşı mesajında ekonominin ön planda olduğu, yeni yıl için bazı reformlardan bahsettiği belirtilerek, bu konuda nasıl bir değerlendirme yaptığının sorulması üzerine Akşener, şunları söyledi: "Sayın Erdoğan'ın ağzından 'reform' çıktığında kendisine parmak sallanıyor dolayısıyla gerek ekonomide gerekse hukuk alanında reforma elbette ihtiyaç var. Türkiye'de bir reform yapılmaya ihtiyaç var ama bu yapılabilir mi, buna ümidimiz yok. Sayın Erdoğan'a tavsiyem hemen, en hızlı biçimde iyileştirilmiş, güçlendirilmiş parlamenter sistem için tarafları bir araya toplayıp, bizim önerdiğimiz ‘memleket masası’nı toplamasıdır. Milletimizin nefes alabilmesi için hızlı bir şekilde güçlendirilmiş, iyileştirilmiş parlamenter sisteme geçiş yapılmasının sağlanmasıdır. 'Bundan ümidin var mıdır?' diye sorarsanız, ümidim yoktur. Onun için inşallah biz, İYİ Parti olarak bu konuda üzerimize düşeni yapacağız. İlk seçimde bu sisteme dair vatandaşımız tepkisini ortaya koyacak. Partili cumhurbaşkanlığı sistemine geçmiş olmanın cevabını milletimizden alacaklar, bedelini de sandıkta ödeyecekler diye düşünüyorum ve buna inanıyorum."

Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sanatçılara yönelik tanımlamasını nasıl değerlendirdiğinin sorulması üzerine de Atatürk'ün "Efendiler hepiniz milletvekili olabilirsiniz. Bakan olabilirsiniz, hatta Cumhurbaşkanı olabilirsiniz. Fakat sanatçı olamazsınız." sözünü hatırlatarak, "Onun için Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bu sözünü hatırlatmakla yetineyim." dedi.

BİRBİRİMİZE BİZ KADINLAR SARILMAK ZORUNDAYIZ

Partisinin Kadın Politikalarından Sorumlu İl Başkan Yardımcısının organizasyonuyla bugün kadınlara siyah tülbentler dağıttıklarını belirten Akşener, bu tülbentlerin bir yılda öldürülen kadınları sembolize ettiğini belirterek, şöyle konuştu: "Bir günde bir kadını oğlu, bir kadını kocası, bir kadını iddiaya göre arkadaşı ve en vahşi bir biçimde katlettiler. Biri anne, biri eş, biri de arkadaş. Ben özellikle akademisyen arkadaşımızı da andığım bir Twitter mesajından sonra bilerek sustum, bakalım ne olacak diye... Bol bol konuştu adamlar, eylem sıfır. Konuştular, bağırdılar, ortada hiçbir şey yok. Buradan sizler aracılığıyla kadınlarımıza sesleniyorum: Bu adamlardan bir şey çıkacağı yok, laf çok icraat yok. Dolayısıyla birbirimize biz kadınlar sarılmak zorundayız. Benim hayalimdeki Türkiye'de bir kadına elini uzatan o alçağın elinin kırıldığı bir Türkiye var. Bir kadına uzanan ellerin kırıldığı bir Türkiye'yi biz, birbirimize, ellerimizi tutarak, birbirimize sarılarak kadınlar başarmak zorundayız. Eğer erkeklerden, bol bol konuşup icraat yapmayan adamlardan beklersek pek çok kadın öldürülmeye, şiddet görmeye devam eder."