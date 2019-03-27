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Meral Akşener Sakarya’da

POLİTİKA HABERLERİ  | 27.03.2019 16:56 | Son Güncelleme

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Iğdır’da ve Bitlis’in Ahlat ilçesinde Cumhur İttifakı adaylarını desteklediklerini söyledi.İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Sakarya’daki belediye başkan adaylarının seçim çalışmalarına destek vermek için Adapazarı’na geldi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Iğdır’da ve Bitlis’in Ahlat ilçesinde Cumhur İttifakı adaylarını desteklediklerini söyledi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Sakarya’daki belediye başkan adaylarının seçim çalışmalarına destek vermek için Adapazarı’na geldi. TEM Otoyolu gişelerinde partililerince karşılanan ve kalabalıkla Çark Caddesi’ne geçen Akşener, ardından esnaf ziyareti gerçekleştirdi. Çark Caddesi girişinde seçim otobüsüne gelen Akşener, burada kalabalığa hitap etti. Akşener, "Ahlat ilçesi ve Iğdır’da Cumhur İttifakını desteklediklerini iddia etti. Meral Akşener, "Ama çok vahim bir şey daha var; Ahlat’taki arkadaşımız bir şehit kardeşidir. PKK ile mücadelede şehit olmuş bir ağabeyin erkek kardeşidir. Ahlat’ta biz Cumhur İttifakının adayını destekliyoruz, sayemizde kazanacak. Iğdır’da biz MHP’nin aday gösterdiği aynı zamanda Cumhur İttifakının adayı olan İsa Tezel’i destekliyoruz. Bizim oyumuzla Iğdır alınacak. Bundan hiç kimse bahsetmiyor, buna karşılık iftiralar, hakaretler ve yalanlar diz boyu" diye konuştu.

Meral Akşener Sakarya’da

Meral Akşener Sakarya’da

Meral Akşener Sakarya’da

Meral Akşener Sakarya’da

Meral Akşener Sakarya’da

Meral Akşener Sakarya’da

Meral Akşener Sakarya’da

Meral Akşener Sakarya’da

Meral Akşener Sakarya’da

Meral Akşener Sakarya’da

Meral Akşener Sakarya’da

Meral Akşener Sakarya’da

Meral Akşener Sakarya’da

Meral Akşener Sakarya’da

Meral Akşener Sakarya’da

Meral Akşener Sakarya’da

Meral Akşener Sakarya’da

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