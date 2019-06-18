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MERAL AKŞENER SEÇİM ÇALIŞMALARINDA BULUNDU

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.06.2019 23:02 | Son Güncelleme

İSTANBUL DHA İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, seçim çalışmaları kapsamında Kağıthane, Sultangazi ve Gaziosmanpaşa'da esnafı ve partisinin seçim çadırlarını ziyaret etti.

İSTANBUL DHA
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, seçim çalışmaları kapsamında Kağıthane, Sultangazi ve Gaziosmanpaşa'da esnafı ve partisinin seçim çadırlarını ziyaret etti. Akşener, 31 Mart seçimleri sonrası Yüksek Seçim Kurulu'nun İstanbul ile ilgili verdiği karara Türkiye'yi düşünerek itiraz etmediklerini söyledi.
Meral Akşener, "Biz şunun için arıza çıkarmadık; İstanbul'da yaşayan vatandaşlarımızın yüzde 70'inin bankalara borcu var. AK Parti'linin de var, CHP'linin de, İYİ Parti'linin de ve MHP'linin de var. Ekonomiyi konuşmamız gerekirken 23 Haziran seçimlerini konuşuyoruz." diye konuştu.
CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun seçilmiş bir belediye başkanı olduğunu savunan Akşener, onu 23 Haziran'da yeniden seçeceklerini aktardı.
Dış politikada yaşanan gelişmelere değinen Akşener, "S-400'ler konusunda ABD'nin yazdığı mektup var. Burada açık açık söylüyorum. 'NATO'dan çıkalım' demekle olmaz, çıkabiliyorsanız çıkın. S-400'ler bu ülke için gerekliyse elbette alınmalıdır. NATO'dan, Avrupa Birliği'nden (AB) çıkmamız milli menfaatimiz adına doğruysa, önemliyse, elbette çıkın. Çıkmalıyız ama öncelikle Kürecik'le İncirlik Üssü'nü kapatın. Türkiye'nin milli ve güvenlik meseleleri hakkında tek kelime bilmiyoruz. Ne milletimiz biliyor ne de TBMM'de grubu olan biz siyasi partiler. Sayın Hulusi Akar, hepimizin gruplarına geldi ve askerlik yasası ile ilgili bilgi verdi. Bu yaklaşım için teşekkür ederiz. Keşke S-400'ler, NATO, AB, ABD konularında da bu bilgiler bize verilse ve biz de gereğini yapsak." ifadelerini kullandı.
İmamoğlu'na mazbata verildikten sonra görev yaptığı 18 günde Türkiye'de bir yumuşama olduğunu ve insanların yüzünde öfkenin yerini gülümseme aldığını dile getiren Akşener, bunun milli iradenin tecelli etmesi dolayısıyla olduğunu söyledi.

Görüntü Dökümü:
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Meral Akşener'in açıklamaları

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