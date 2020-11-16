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Meral Akşener, Ümit Özdağ ve İsmail Koncuk hakkında hakkında ilk kez konuştu

16.11.2020 18:50 | Son Güncelleme:
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Meral Akşener, Ümit Özdağ ve İsmail Koncuk hakkında hakkında ilk kez konuştu

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Adana Milletvekili İsmail Koncuk'un istifası ve İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın ihraç edilmesi hakkında ilk kez konuştu. Milletvekili sayısının 36'ya düştüğünü belirten Akşener, "Bütün bunların her birine elbette üzülüyorum" dedi.

Adana Milletvekili İsmail Koncuk'un İYİ Parti'den istifa etmesi ve İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın ihraç edilmesi hakkında değerlendirmede bulunan Akşener, "Sayımız 36'ya düştü. Bütün bunların her birine elbette üzülüyorum. Herhangi bir milletvekili arkadaşımızı bir kenara bırakın normal bir üyemizin dahi istifa etmesi son derece bizi üzen bir durumdur. İstifa ile ilgili bir irade beyanında bulunmuş bir arkadaşımızı incitecek herhangi bir söz kelime sarf etmedim. Aynı noktada durmaya devam edeceğim. Sayın Özdağ konusu ise, keşke böyle olmasaydı" ifadelerini kullandı.

Akşener konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

"Sayın Özdağ'ın beni partimizi ve başkanlık divanının neredeyse yarısını izam eden iftira boyutundaki pek çok söylemleri nedeniyle kendisini Merkez Disiplin Kurulu partiden ihraç etme kararı vermiştir. Şu anda ayrıntılarını gerçekten bilmiyorum çünkü misafirim vardı. Herkes için hayırlı olsun diyorum ama üzüldüğümü ifade etmek isterim"

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