Meral Akşener ve Zeydan Karalar'ın olduğu odaya girmek için mücadele ettiler

Meral Akşener, bir dizi ziyaret için öğle saatlerinde karayolu ile Adana’ya geldi. Önce Ceyhan Belediyesi’ni ve ilçe esnafını ziyaret eden Akşener, ardından Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ı makamında ziyaret etti. Akşener, Karalar ve beraberindeki heyet belediyede makam odasına çıkarken, bu sırada Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, CHP ile İyi Parti Milletvekilleri ve bazı basın mensupları içeri alınmadı.

İÇERİ GİRMEK İÇİN MÜCADELE ETTİLER

Başkan Çetin ve milletvekilleri korumalar ile yaklaşık 5 dakika içeri girmek için mücadele verirken bu anlar kameralara saniye saniye yansıdı.

Ziyaretin ardından basın toplantısı düzenleyen Akşener, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’dan memnun olduklarını söyledi.

Ardından kendisini bekleyen partililerle selamlaşan Akşener, Seyhan ve Çukurova ilçelerinde de esnaf ziyareti yaparak kentten ayrıldı. (İHA)



