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Meral Akşener 'viral enfeksiyon' tedavisi görüyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.09.2019 22:21 | Son Güncelleme

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in viral enfeksiyon nedeniyle tedavi gördüğü hastaneden yarın taburcu edileceği öğrenildi.

Meral Akşener 'viral enfeksiyon' tedavisi görüyor

Alınan bilgiye göre, Akşener, dün rahatsızlanarak özel bir hastaneye gitti.

"Viral enfeksiyon" teşhisiyle tedavisi devam eden Akşener'in rahatsızlığının büyük ölçüde giderildiği ve yarın taburcu edileceği belirtildi.

(AA)

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