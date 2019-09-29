Meral Akşener 'viral enfeksiyon' tedavisi görüyor

Al\u0131nan bilgiye g\u00f6re, Ak\u015fener, d\u00fcn rahats\u0131zlanarak \u00f6zel bir hastaneye gitti.\n"Viral enfeksiyon" te\u015fhisiyle tedavisi devam eden Ak\u015fener'in rahats\u0131zl\u0131\u011f\u0131n\u0131n b\u00fcy\u00fck \u00f6l\u00e7\u00fcde giderildi\u011fi ve yar\u0131n taburcu edilece\u011fi belirtildi. \n(AA)\nDepremin ard\u0131ndan tedirgin eden g\u00f6r\u00fcnt\u00fc!Oktay'dan K\u0131l\u0131\u00e7daro\u011flu'na deprem vergisi yan\u0131t\u0131KKTC Ba\u015fbakan\u0131 Tatar\u2019dan Yunanistan Ba\u015fbakan\u0131 Mi\u00e7otakis\u2019e uyar\u0131