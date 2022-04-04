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  4. Meral Akşener yanıtladı! Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş aday olur mu?

Meral Akşener yanıtladı! Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş aday olur mu?

04.04.2022 22:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Akşener, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın cumhurbaşkanı adayı olup olmayacağı sorusuna da yanıt verdi. İşte Akşener'in dikkat çeken o açıklamaları!

Meral Akşener yanıtladı! Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş aday olur mu?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Akşener'in açıklamaların satırbaşları;

Seçimlerde 13. Cumhurbaşkanı Millet İttifakı'nın adayı olacak.

İMAMOĞLU VE YAVAŞ ÇIKIŞI

Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın cumhurbaşkanlığı adaylığıyla ilgili 'hayır olmaz' diye bir durumumuz yok. Kılıçdaroğlu, 6 genel başkanının inisiyatifine bıraktı işi. Orada çıkan karara uyacağız.

SİSTEM ELEŞTİRİSİ

Tek adam sistemi, ucube bir sistemdir. Bu ülkede müthiş bir liyakat var. Bu sistem halk tarafından seçildi denendi ama olmadığını gördük. Bir kişinin tüm ülkeyi yönetme ihtimali yok.

Bu ucube sistemi değiştirmek için uğraşıyoruz. Sistemin bozukluğu tek bir ismin özelinde değildir. Sistemde değişikliğe gidilmesi gerekmektedir. Sistemdeki temel sıkıntı her şeyin tek bir kişiye sorulması. Kim olursa olsun yetkilerin hepsi tek bir kişide olmamalı.

HDP AÇIKLAMASI

Çok açık söyleyeyim HDP ile biz masada değiliz. Bunu HDP de söylüyor zaten. O masada HDP olsa biz olmayız.

ERKEN SEÇİM ÇIKIŞI

Ekonomi iyi olsa yaparlar. Seçim yasası geçti. Ekonomi çok kötü olduğu için erken seçim olabileceğini düşünmüyorum.

ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

Derhal ve derhal asgari ücretin gelen zamlara göre güncellenmesi gerekiyor. Bakın, enflasyon yüzde 61.

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Anahtar Kelimeler:
Mansur Yavaş Ekrem İmamoğlu Meral Akşener
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