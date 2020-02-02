HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Meral Akşener, yapılan son 3 anketin sonuçlarını paylaştı

Meral Akşener, yapılan son 3 anketin sonuçlarını paylaştı

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.02.2020 18:04 | Son Güncelleme

İzmir'de katıldığı programda konuşan İYİ Parti lideri Meral Akşener, son 3 anketin verileri paylaştı. Akşener, "6 aydır ağırlıklı olarak iyileştirilmiş, güçlendirilmiş parlamenter sisteme dönüşü söylüyoruz. Bu ay 3 anket firmasından gelen sonuçlar şöyle; biri 54, biri 64, diğeri 63 oranında iyileştirilmiş, güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçme. Kararsızlar var, fikri olmayanlar var ama Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi denilen sistemin yanında duran seçmen sayısı yüzde 35." dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara ve Antalya'dan sonra 3'üncüsü İzmir'in Çeşme ilçesindeki otelde düzenlenen, 'Geleceğin Türkiye'si İçin Yerel Yönetimler Çalıştayı'na katıldı. İYİ Partili milletvekillerinin yanı sıra çok sayıda partilinin de katıldığı çalıştay, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

AKŞENER, KÜRSÜYE TÜRK BAYRAĞI İLE ÇIKTI

Akşener, kürsüye Türk bayrağı ile çıktı. Sahnede elinde bayrakla katılımcıları selamlayan Akşener, daha sonra 3 kez öperek, başına koyduktan sonra bayrağı görevlilere verdi. Konuşmasına başlayan Akşener, partililere uyarılarda bulunarak, şunları söyledi:

"Belediye meclis üyeleri, belediye başkanları aramızda. Sizi seçenler, sizi aday gösterenler bulunduğunuz ilin teşkilatları. Hiçbirinize genel merkezden, 'Alo' yapılıp 'Şu arkadaşımız belediye meclis üyesi, şu arkadaşımız belediye başkanı olsun' denmiyor. Bu konuda ne ben ne de genel başkan yardımcısı arkadaşlarımız tarafından bir telefon açılmadı. Her biri teşkilatlarımızın dengeleri gözetilerek, seçileceğine inanılan kişilersiniz. Çok büyük bir göreviniz var. İYİ Parti'nin iyi belediyecilik anlayışını yerelin hücrelerine kadar anlatacaksınız. Bulunduğunuz yerlerde iyi işlere 'evet', kötü işlere 'hayır' diyeceksiniz. Kim olursa olsun, canınız, ciğeriniz olsun; kötü işlerin dışında kalacaksınız, tavır koyacaksınız. Önemli bir iş yapıyorsunuz, yapmaya da devam edeceksiniz. Teşkilatlarımızın yanında sizler de çok önemli uç beylerisiniz. Vatandaşlarla karşı karşıya kalan sizlersiniz. Dürüstlüğün yanında, hırsızlığın karşısında duracaksınız. Çevreye dikkat edeceksiniz. Ezilmişin, mağdurun yanında olacaksınız. Siz yetmezseniz biz çözeceğiz."

3 ANKET SONUCUNU PAYLAŞTI

Parlamenter sisteme dönülmesi gerektiğini savunan Akşener, "6 aydır ağırlıklı olarak iyileştirilmiş, güçlendirilmiş parlamenter sisteme dönüşü söylüyoruz. 4 aydır anket yapan firmaların sahipleri soruyor. Bu ay 3 anket firmasından gelen sonuçlar şöyle; biri 54, biri 64, diğeri 63 oranında iyileştirilmiş, güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçme. Kararsızlar var, fikri olmayanlar var ama Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi denilen sistemin yanında duran seçmen sayısı yüzde 35. Bu işi de beraberce başaracağız" dedi.

Diyarbakır'a da gidip, orada ilçeleri gezeceğini söyleyen Akşener, İYİ Parti İzmir İl Başkanı Hüsmen Kırkpınar'ın, kendisine "598 gündür gelmediniz" dediğini hatırlatarak, "Allah nasip ederse sizi bıktıracağım. Bir daha nisan ortasında geleceğim ve diğer ilçelerimizi gezeceğiz. Biliyorum ki Allah çalışanı sever" dedi.

İYİ Parti lideri Akşener, çalıştayın ardından İzmir'den ayrıldı.

(DHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Limonun faydaları ve zararları nelerdir?Limonun faydaları ve zararları nelerdir?
PARTNERBirkan Sokullu: Güzel bir ilişkimiz varBirkan Sokullu: Güzel bir ilişkimiz var
Görüntüler İstanbul'dan! Maskeyle dolaşmaya başladılarGörüntüler İstanbul'dan! Maskeyle dolaşmaya başladılar
Anahtar Kelimeler:
Meral Akşener İYİ parti anket

En Çok Okunan Haberler

Deprem sırasında ortaya çıkan ışığın sırrı çözüldü

Deprem sırasında ortaya çıkan ışığın sırrı çözüldü

Kadın oyunculardan çıplak fotoğraf isyanı!

Kadın oyunculardan çıplak fotoğraf isyanı!

Flaş koronavirüs açıklaması: İzole ettik

Flaş koronavirüs açıklaması: İzole ettik

Manisa'da deprem

Manisa'da deprem

Evinin terasında fena yakalandı

Evinin terasında fena yakalandı

Ülkede 'virüs' paniği! Bu da oldu

Ülkede 'virüs' paniği! Bu da oldu

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Erdoğan'ın müjdesi sonrası Mahmud'un ilk sözleri bu oldu!

Erdoğan'ın müjdesi sonrası Mahmud'un ilk sözleri bu oldu!

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Seçime girebilecek partiler açıklandı! Gelecek Partisi...

Seçime girebilecek partiler açıklandı! Gelecek Partisi...

İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kanal İstanbul mektubu

İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kanal İstanbul mektubu

Diğer Haberler
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'den erken seçim açıklaması

CHP'den 'erken seçim' açıklaması

Bakan Çavuşoğlu'ndan Kudüs açıklaması

Bakan Çavuşoğlu'ndan Kudüs açıklaması

CHP Kızılay için Meclis araştırması istedi

CHP Kızılay için Meclis araştırması istedi

TBMM'de bu hafta! İşte görüşülecek düzenlemeler

TBMM'de bu hafta! İşte görüşülecek düzenlemeler

İletişim Başkanlığı, Kanal İstanbul projesine ilişkin detayların yer aldığı internet sitesi açtı

Kanal İstanbul hamlesi! Tüm detayları anlatıldı

Devlet Bahçeli'den CHP'ye sert tepki!

Devlet Bahçeli'den CHP'ye sert tepki!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.