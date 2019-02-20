Meral Akşener’den ’Burhanettin Kocamaz’ açıklaması

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Burhanettin Kocamaz’ın Mersin’den aday gösterilememesine ilişkin, "Bu, İYİ Parti’ye yönelik dahili bir operasyondur" dedi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin belediye başkan adaylarının tanıtım toplantısında konuştu. Adaylık listesinin 17.00’den sonra seçim kuruluna teslim edilmesi nedeniyle Burhanettin Kocamaz’ın aday gösterilememesini değerlendiren Akşener, "Bu hain kumpas, aramızdan birilerinin ihmali gibi gösterildi. Çok açık söylüyorum; bu bir ihmal değildir. Bu bir sorumsuzluk da değildir. Bu, İYİ Parti’ye yönelik dahili bir operasyondur. Burhanettin Kocamaz’ın ve dolayısıyla partimizin yoluna örülen bu duvar, Türkiye’de siyasetin getirildiği noktayı tariflemek bakımından ibret vericidir" ifadelerini kullandı.
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