Meral Akşener'den Çin'e Uygur Türkleri yanıtı: Egemenlik adı altında kardeşlerimize yapılan zulümle ilgili sorunumuz var

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Uygur Türkleri konusunda Çin Büyükelçiliği ile yaşanan polemiğe değinerek, "Bizim herhangi bir ülkenin egemenliği ile ilgili sorunumuz yok, ama Çin'in egemenlik adı altında Uygur kardeşlerimize yaptığı zulümle ilgili çok büyük bir sorunumuz var" dedi.

Partisinin grup toplantısında konuşan Akşener, Çin Büyükelçiliği'nin kendisine ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a yönelik tepkilerine de değindi.

Çin'in Ankara Büyükelçiliği, İYİ Parti lideri Meral Akşener ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın, Sincan Uygur Özerk Bölgesi ile ilgili 5 Nisan tarihli sosyal medya paylaşımlarına Twitter üzerinden tepki göstermişti.

https://twitter.com/meral\_aksener/status/1378989779916886022

Akşener, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Barın Katliamı" etiketini kullanarak "Çin esaretine boyun eğmeyen Doğu Türkistanlı soydaşlarımızı anıyorum, uğradıkları zulümlere sessiz kalmayacağız" demişti.

Yavaş ve Akşener'in, Sincan'ın Barın kentinde 1990'da yaşanan olayla ilgili paylaşımlarına, Çin'in Ankara Büyükelçiliği de Twitter'da onların kullanıcı adını da etiketleyerek "Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi, Çin toprağının ayrılmaz bir parçasıdır" yanıtını vermişti.