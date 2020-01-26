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Meral Akşener’den depremde ölenlerin yakınlarına taziye ziyareti

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.01.2020 23:13 | Son Güncelleme

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Elazığ depreminde hayatını kaybedenlerin ailelerine taziye ziyaretinde bulundu.Elazığ’ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından Malatya’nın Doğanyol ilçesine gelen İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, hayatını kaybeden vatandaşların ailelerine taziye ziyaretinde bulundu.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Elazığ depreminde hayatını kaybedenlerin ailelerine taziye ziyaretinde bulundu.
Elazığ’ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından Malatya’nın Doğanyol ilçesine gelen İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, hayatını kaybeden vatandaşların ailelerine taziye ziyaretinde bulundu. Doğanyol ilçesi ve ilçeye bağlı Gökçe Mahallesi’nde depremde ölen 4 kişinin ailelerine başsağlığı dileyen Akşener, “Dün telefonla konuştuğun bir kardeşimiz hem eşini hem de çocuğunu kaybetmişti, oraya aile ziyareti gibi bir ziyaret yaptım. Şimdi de Gökçe Mahallesi’nde bir taziye ziyareti yaptık. Depremin asıl ana üssü Elazığ’da da dolaşıp, orayı da göreceğiz. Bütün kayıplarımıza başsağlığı diliyorum. Yaralılarımıza çok acil şifalar diliyorum. Bu depremde bir şey oldu, iktidar partisi elbette devleti yönetiyor. O imkanlarıyla buraya geldi. Millet İttifakı’nın Cumhuriyet Halk Partisi’nden seçilmiş olan büyükşehir belediye başkanları buraya geldiler. Biz de teşkilatlarımızı, gönüllülerimizi harekete geçirdik. Ben de durumu yerinde görmek, hem de taziye dilemek hem de hastanede yaralılarımızı ziyaret etme amaçlı buradayım. Allah yaralılarımıza şifa versin. Hayatını kaybeden kardeşlerimize de Cenab-ı Hakk rahmet eylesin, mekanlarını cennet eylesin. Bu tür durumlarda konuşacak bir şey olmuyor. Onun için birlik ve beraberliğe ihtiyaç olduğu bir dönem ve bunu da Türk milleti gösterdi. Hiçbir siyasi ayrıştırma göstermeden herkes burada ve bir ipin ucundan tutmaya çalıştık hep birlikte. İnşallah bu acılar bir daha yaşanmaz” dedi.
Akşener, ziyaretin ardından bölgeden ayrıldı.

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