Meral Akşener'den Erdoğan'a Ayşe Buğra tepkisi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Akşener konuşmasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Boğaziçi Üniversitesi Öğreteim Üyesi Prof. Dr. Ayşe Buğra'yı hedef gösteren sözlerine tepki gösterdi. "Sayın Erdoğan, senin bilimle araştırmayla pek alakan yok" diyen Akşener sözlerini "Ayşe Buğra her şeyden önce çok kıymetli eserleri, dünyaca bilenen çalışmaları olan çok değerli bir akademisyenimizdir. Birçok başka alanın yanı sıra Türkiye'de iş dünyası ile devlet arasındaki ilişkileri incelediği çalışmalarıyla da literatüre önemli katkılar yapmış bir bilim insanıdır" şeklinde sürdürdü.

Ayşe Buğra'nın gazeteci ve yazar Tarık Buğra'nın kızı olduğunu hatırlatan Akşener, "Her şeyin ötesinde bir kadından, bir bilim insanından söz ediyorsun. Terbiyeli olacaksın, efendi olacaksın. Bu sözler devletin başına yakışmaz. Bu ülkenin cumhurbaşkanı Boğaziçi'nin 36 yıllık şerefli bir hocasını, milletimizi gururlandıracak bilimsel çalışmalar yapmış bir kadını hedef tahtasına koyamaz" şeklinde konuştu.