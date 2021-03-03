Meral Akşener'den fezleke açıklaması

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, HDP ile ilgili inceleme başlatmasının ardından partisinin grup toplantısında konuşan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener partisinin bu konudaki duruşuna dair açıklamalarda bulundu.

Akşener "Mesela İYİ Parti milletin derdi konuşulmasın diye önüne getirilen fezlekelere gözü kapalı el kaldırmaz. İYİ Parti, o fezlekelerin önünü arkasını iyice okur. Çünkü İYİ Parti, o fezlekelerin önünde biri varsa, ardında da sizin olduğunuzu çok iyi bilir. Özetle İYİ Parti, Türk yargısının hazırladığı fezlekeye bakar, gereği neyse onu yapar. Konuşulan 9 fezleke, halbuki gelen 33 fezleke. Bundan hiç kimsenin endişesi olmasın" şeklinde konuştu.

Meral Akşener konuşmasına şöyle devam etti: "Merak ediyorlarmış İYİ Parti fezlekeler geldiğinde ne yapacakmış. Elbette vatandaşı iki yumruk arasına sıkıştıran bu utanmazlığa geçit vermeyeceğiz. Elbette milletimizin hür iradesine saygı duyacağız. Elbette siyasi şovun değil, hakkın ve hakikatin yanında duracağız. Bu kadar basit bu kadar net."