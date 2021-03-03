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Meral Akşener'den fezleke açıklaması

03.03.2021 13:54 | Son Güncelleme:
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"İYİ Parti milletin derdi konuşulmasın diye önüne getirilen fezlekelere gözü kapalı el kaldırmaz" diyen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener "hakkın ve hakikatın yanında duracağız" açıklamasını yaptı.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, HDP ile ilgili inceleme başlatmasının ardından partisinin grup toplantısında konuşan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener partisinin bu konudaki duruşuna dair açıklamalarda bulundu.

Akşener "Mesela İYİ Parti milletin derdi konuşulmasın diye önüne getirilen fezlekelere gözü kapalı el kaldırmaz. İYİ Parti, o fezlekelerin önünü arkasını iyice okur. Çünkü İYİ Parti, o fezlekelerin önünde biri varsa, ardında da sizin olduğunuzu çok iyi bilir. Özetle İYİ Parti, Türk yargısının hazırladığı fezlekeye bakar, gereği neyse onu yapar. Konuşulan 9 fezleke, halbuki gelen 33 fezleke. Bundan hiç kimsenin endişesi olmasın" şeklinde konuştu.

Meral Akşener konuşmasına şöyle devam etti: "Merak ediyorlarmış İYİ Parti fezlekeler geldiğinde ne yapacakmış. Elbette vatandaşı iki yumruk arasına sıkıştıran bu utanmazlığa geçit vermeyeceğiz. Elbette milletimizin hür iradesine saygı duyacağız. Elbette siyasi şovun değil, hakkın ve hakikatin yanında duracağız. Bu kadar basit bu kadar net."

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı Siyasi Partiler Bürosu Halkların Demokratik Partisi (HDP) hakkında inceleme başlattı. Siyasi partilerin faaliyetlerini izlemekle görevli Başsavcılıkça yapılacak inceleme sonucu, HDP’nin "örgüt eylemlerinin odağı" olduğu tespit edilirse, HDP hakkında kapatma davası açılması gündeme gelebilecek.

MHP'ye kapatma davası eleştirisi

Meral Akşener MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli‘nin HDP'nin kapatılması ile ilgili yaptığı çağrılara istinaden "Ama bu arada Twitter fenomeni küçük ortak tatava yapmayı bıraksın. Yapacağım, heran yapabilirim, birazdan yapıyorum diye ağzına sakız ettiği malum kapatma başvurusunu ne zaman yapacakmış onu söylesin. Biz de bilelim" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Yargıtay'ın HDP hakkında inceleme başlatmasının "önemli ve beklenen bir gelişme" olduğunu söylemiş "Türkiye bir hukuk devleti ise HDP'nin kapatılması acildir, hayatidir, şarttır" şeklinde konuşmuştu.

Bahçeli ocak ayında yaptığı yazılı açıklama ile 6-8 Ekim iddianamesini dayanak göstererek Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nı HDP’ye kapatma davası açmaya çağırmıştı.

DW/SSB,JD

© Deutsche Welle Türkçe

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