Meral Akşener'den İkizdere'deki gerginliğe ilişkin açıklama

Muhalefetten, Akşener'e destek geldi.İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Rize'nin İkizdere ilçesinde esnaf ziyareti yaptığı sırada, bir grubun tepkisi ile karşılaşmasını "Çirkinlik sahibini çirkinleştirir. Dolayısıyla herhangi bir sorun yok" sözleriyle değerlendirirken, muhalefet liderlerinden Akşener'e destek geldi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener taş ocağına karşı eylem yapan İşkencedere'deki köylülere destek vermek için bugün Rize'ye gitti. Rize'nin İkizdere ilçesinde esnaf ziyareti yapmak isteyen Akşener, bir grubun tepkisi ile karşılaştı. Tepki gösteren grupla partililer birbirlerinin üzerine yürüyünce gerginlik yaşandı.

Akşener, aracından indiği sırada yanına yaklaşan bir kadın "PKK ile iş birliği yaparken burada ne işiniz var? PKK ile iş birliği yapmıyor mu? CHP ile iş birliği yapmıyor mu?" dedi.

Bu sözleri söyleyen kadına tepki gösteren Akşener, "Yapmıyorum kardeşim. Bakın ezan okunuyor nasıl bir iftira. Sizi Allah'a havale ediyorum. Meral Akşener'e diyorsunuz, ayıp ayıp! Megri megriyi ben mi söyledim? Osman Öcalan'ın mektubunu ben mi okuttum? Hadi oradan" diye yanıt verdi. Bunun ardından vatandaşlar ile partililer arasında yaşanan gerginlik polisin araya girmesiyle önlendi.