HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Meral Akşener'den İkizdere'deki gerginliğe ilişkin açıklama

Meral Akşener'den İkizdere'deki gerginliğe ilişkin açıklama

20.05.2021 23:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İYİ Parti lideri Akşener, İkizdere'yi ziyareti sırasında yaşanan gerginliği "Çirkinlik sahibini çirkinleştirir" sözleriyle değerlendirdi.

Muhalefetten, Akşener'e destek geldi.İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Rize'nin İkizdere ilçesinde esnaf ziyareti yaptığı sırada, bir grubun tepkisi ile karşılaşmasını "Çirkinlik sahibini çirkinleştirir. Dolayısıyla herhangi bir sorun yok" sözleriyle değerlendirirken, muhalefet liderlerinden Akşener'e destek geldi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener taş ocağına karşı eylem yapan İşkencedere'deki köylülere destek vermek için bugün Rize'ye gitti. Rize'nin İkizdere ilçesinde esnaf ziyareti yapmak isteyen Akşener, bir grubun tepkisi ile karşılaştı. Tepki gösteren grupla partililer birbirlerinin üzerine yürüyünce gerginlik yaşandı.

Akşener, aracından indiği sırada yanına yaklaşan bir kadın "PKK ile iş birliği yaparken burada ne işiniz var? PKK ile iş birliği yapmıyor mu? CHP ile iş birliği yapmıyor mu?" dedi.

Bu sözleri söyleyen kadına tepki gösteren Akşener, "Yapmıyorum kardeşim. Bakın ezan okunuyor nasıl bir iftira. Sizi Allah'a havale ediyorum. Meral Akşener'e diyorsunuz, ayıp ayıp! Megri megriyi ben mi söyledim? Osman Öcalan'ın mektubunu ben mi okuttum? Hadi oradan" diye yanıt verdi. Bunun ardından vatandaşlar ile partililer arasında yaşanan gerginlik polisin araya girmesiyle önlendi.

Çayeli'nde de tartışma

Akşener, İkizdere ilçesindeki programlarının ardından Çayeli ilçesine geçti, esnaf ziyaretlerinde bulundu. Bu sırada Akşener'e tepki gösteren bir grup ile partililer arasında sözlü gerginlik yaşandı. Polis iki grubun arasına girerek önlem aldı.

İYİ Parti lideri Akşener, Karadeniz ziyaretinin ardından İstanbul'a döndüğünde İkizdere ve Çayeli'nde yaşananlara ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Ne İkizdere'de ne Çayeli'nde herhangi bir davranışla karşılaşmadım. İki ilçedeki bütün vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Onlar da çok üzüldüler bu görüntüler, ne Çayeli'ne ne İkizdere'ye yakışmadı" diyen Akşener, İkizdere'ye köylülere destek vermek için gittiğini ifade etti. Akşener, "Bütün bunların sonuçları olarak o çirkinlik bu yapmaya çalıştığımız hak aramanın yanında durma eylemimizi örtemedi, örtemeyecek. Çirkinlik sahibini çirkinleştirir. Dolayısıyla herhangi bir sorun yok" şeklinde konuştu.

Muhalefet liderlerinden Akşener'e destek

Akşener'in ziyareti sırasında İkizdere ve Çayeli'nde yaşanan gerginliğe, muhalefet liderleri de sosyal medya hesaplarından tepki gösterdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Meral Hanım'a Rize'de yapılan saldırı kim bilir ileride hangi videonun konusu olacak. Bu ülkenin dip köşe temizliğe ihtiyacı var. Seçimden korkma Erdoğan!" sözleriyle tepki gösterdi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da, "saldırıyı" kınayarak, Akşener'e "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da, Akşener'in "Rize ziyareti sırasındaki provokasyonu kınadığını" belirterek, geçmiş olsun dileklerini iletti.

DW,DHA,ANKA/JD,TY

© Deutsche Welle Türkçe

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Demet Özdemir sosyal medyayı salladı! O poza beğeni yağdı Demet Özdemir sosyal medyayı salladı! O poza beğeni yağdı
7 aylık hamile kadın, düşük yapmak için çatıdan atladı7 aylık hamile kadın, düşük yapmak için çatıdan atladı
Robot süpürge almayı mı düşünüyorsunuz? İşte bilmeniz gerekenlerRobot süpürge almayı mı düşünüyorsunuz? İşte bilmeniz gerekenler

En Çok Okunan Haberler

Ceuta kıyısında çekilen fotoğraf karesi dünyayı sarstı!

Ceuta kıyısında çekilen fotoğraf karesi dünyayı sarstı!

New York 14 ayın ardından normale döndü

New York 14 ayın ardından normale döndü

“Haberler doğru değil” demişti” Genç sevgilisiyle yakalandı

“Haberler doğru değil” demişti” Genç sevgilisiyle yakalandı

15 bin TL maaş veriliyor ama çırak bile bulunamıyor!

15 bin TL maaş veriliyor ama çırak bile bulunamıyor!

Meral Akşener'i kızdıran soru: Ayıp be ayıp

Meral Akşener'i kızdıran soru: Ayıp be ayıp

Bakan Soylu böyle duyurdu: Alarm halinde bekliyoruz

Bakan Soylu böyle duyurdu: Alarm halinde bekliyoruz

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Kritik veriler açıklandı! İşte son durum

Kritik veriler açıklandı! İşte son durum

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Cihangir'de kadını taciz eden şüphelinin 41 yıla kadar hapsi istendi

Cihangir'de kadını taciz eden şüphelinin 41 yıla kadar hapsi istendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye yanıt

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye yanıt

İzmir'de peş peşe depremler

İzmir'de peş peşe depremler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.