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Meral Akşener'in evinin önünde gerginlik

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2018 05:17 | Son Güncelleme

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in evinin önünde toplanan bir grup ile Akşener arasında gerginlik yaşandı.

Meral Akşener'in evinin önünde gerginlik

İstanbul,(DHA) İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in evinin önünde toplanan bir grup ile Akşener arasında gerginlik yaşandı. Akşener'in Beylerbeyi'ndeki evinin önünde toplanan bir grup, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli lehine slogan atmaya başladı. Evinin penceresine çıkan Akşener ise gruba tepki gösterdi. Akşener, Twitter hesabından yaşanan olaya ilişkin görüntü paylaştı.

(FOTOĞRAFLI)

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