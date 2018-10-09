DHA İSTANBUL - MERAL AKŞENER'İN EVİNİN ÖNÜNDE GERGİNLİK

Haber: İstanbul DHA

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in evinin önünde toplanan bir grup ile Akşener arasında gerginlik yaşandı. Akşener'in Beylerbeyi'ndeki evinin önünde toplanan bir grup, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli lehine slogan atmaya başladı. Evinin penceresine çıkan Akşener ise gruba tepki gösterdi. Akşener, Twitter hesabından yaşanan olaya ilişkin görüntü paylaştı.

Görüntü dökümü:

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-Akşener'in paylaştığı video

